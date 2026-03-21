يواصل الفنان عصام عمر تصدر قائمة "أفضل ممثل صاعد" في استفتاء موقع مصراوي للأفضل في دراما رمضان 2026.

إذ احتل عصام عمر المركز الأول عن مسلسل "عين سحرية" بنسبة 27%، بينما جاء في المركز الثاني الفنان مصطفى غريب عن مسلسل "هي كيميا" بنسبة 24%، وجاء في المركز الثالث الفنان مصطفى عماد عن مسلسل "الست موناليزا" بنسبة 9%.

مسلسل "عين سحرية" الأفضل في استفتاء مصراوي

يواصل مسلسل "عين سحرية" تصدر قائمة "أفضل مسلسل" في استفتاء مصراوي للأفضل في رمضان هذا العام.

واحتل مسلسل "عين سحرية" الصدارة بنسبة 21%، بينما جاء في المركز الثاني مسلسل "وننسى اللي كان" بنسبة 13%، وفي المركز الثالث جاء مسلسل "صحاب الأرض" بنسبة 11%.

تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة حول عادل شاب بسيط يمتلك موهبة في تركيب كاميرات المراقبة، وتحت ضغط الظروف المادية، يوافق على زرع كاميرات بشكل سري مقابل المال، قبل أن يشهد بالصدفة جريمة قتل، ووسط محاولته إخفاء ما رآه تجرّه إلى شبكة خطيرة يقودها المحامي الفاسد زكي غانم ومافيا دوائية نافذة، ومع تهديد عائلته، يُجبر عادل على خوض رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الفساد.

وشارك ببطولة المسلسل كل من سما إبراهيم، فاتن سعيد، جنا الظأشقر، تأليف هشام هلال، إخراج سدير مسعود.

عصام عمر ينتظر عرض فيلم "فرقة الموت"

يشارك الفنان عصام عمر، الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز بطولة فيلم "فرقة الموت" المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث فيلم "فرقة الموت" في إطار من الإثارة والتشويق حول الضابط "عمر" الذي يكلف بمهمة القبض على خط الصعيد فيدخل في صراعات لا يعلم نهايتها وتتوالى الأحداث، ويشارك ببطولة الفيلم آسر ياسين، منة شلبي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، تأليف صلاح الجهيني، إخراج أحمد علاء الديب.

