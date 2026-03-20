كشفت الفنانة الشابة توانا الجوهري عن استمتاعها بإجازة العيد في مدينة الجونة، وظهرت معها والدتها الفنانة رانيا منصور.

نشرت توانا صور من كواليس رحلتها عبر صفحتها على اانستجرام، وظهرت وهي تستمتع بالأجواء هناك، والتقطت العديد من الصور التذكارية.

اخر مشاركات رانيا منصور الفنية

كانت آخر مشاركات رانيا منصور في الدراما التلفزيونية بمسلسل "شباب امرأة" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول شفاعات التي تقوم باستغلال الشاب الريفي الساذج إمام الذي وفد حديثًا إلى القاهرة لإغوائه وإيقاعه في حبها على الرغم من أنه يصغرها سنًا.

وشارك ببطولة المسلسل كل من يوسف عمر، محمد محمود، محمود حافظ، جوري بكر، رواية أمين يوسف غراب، سيناريو وحوار محمد سليمانعبد المالك، إخراج أحمد حسن.

أعمال تنتظر عرضها توانا الجوهري قريبا

تشارك توانا الجوهري بمسلسل "قلب شمس" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويشاركها البطولة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم محمد سامي، يسرا، درة، إنجي المقدم، تأليف وإخراج محمد سامي.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، حيث يسلط الضوء على العلاقات الأسرية والمواقف الإنسانية المختلفة والمؤثرة التي يواجهها الأفراد في المجتمع المصري.

