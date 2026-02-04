إعلان

"قدر الله وما شاء فعل".. علي قدورة يعلن إلغاء برنامجه الرمضاني

كتب : نوران أسامة

03:07 م 04/02/2026

علي قدورة

أعلن مؤدي أغاني المهرجانات المعتزل علي قدورة إلغاء تصوير برنامجه، الذي كان من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2026، وذلك بعد الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بالعمل.

ونشر قدورة منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، كتب فيه: قدر الله وما شاء فعل، تم إلغاء تصوير برنامجي الرمضاني بعد تجهيز كل المواضيع واللوكيشن، والأسباب خاصة بالصنّاع".

وتابع: "وأسأل الله العظيم العوض والأجر على ما كانت نيتنا من توعية للشباب والناس، والحمد لله رب العالمين".

وكان مؤدي أغاني المهرجانات علي قدورة قد أعلن اعتزاله الغناء في أكتوبر 2023، كما قام بحذف جميع أغانيه من مختلف المنصات الرقمية.

