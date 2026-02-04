إعلان

أول تعليق من أم جاسر على قرار منعها من الظهور في مسلسلات رمضان

كتب : مصطفى حمزة

01:16 م 04/02/2026

ام جاسر

حرصت البلوجر أم جاسر ، على توضيح موقفها بعد إعلان نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، عن إيقاف مسلسل "روح OFF"، بسبب مشاركتها في العمل.

وظهرت أم جاسر، في مقطع فيديو، وهي تقول: "يعني أنا أروح أصور إعلانات رمضان اللي هتنزل في tv أرجع ألاقي النقابة وأستاذ أشرف زكي والمهن التمثيلية كلها والصحف والجرائد كلهم مانعين ظهوري في المسلسلات بتاعت رمضان".

وتابعت:" طب ما أنا مشاركتش السنة دي أنا مستنية السنة الجاية لما أقدم أنا واحدة بتمشي دوغري ماليش أي مسلسل أنا نزلته أنا لسه فيه تمنعوني ليه وأنا مش موجودة، الله! هو أنا موجودة زي مش موجودة ما تصبروا لما أمثل السنة الجاية وتقولوا إذا كنت أنفع ولا منفعش".

وأضافت: "ينفع كده يا أستاذ أشرف زكي أنا بحبك والله أنا مشاركتش حضرتك في أي مسلسل ومفيش أي مشهد ينسب ليا ان إن نزلت صورته، ده مجرد آراء، بناخد رأي حضرتك هتقول آمين آمين هتقول No No السنة الجاية همثل".

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية، في بيان رسمي، إيقاف تصوير مسلسل "روح off"، بعد نشر البلوجر أم جاسر، صورة لها مع منتج العمل بلال صبري، وإعلانها عن خوضها تجربة التمثيل.

ويشارك في بطولة مسلسل "روح off"، كل من ، منذر ريحانة، نرمين ماهر ،راندا البحيري، ميرنا وليد، وفاء سالم، عايده غنيم، طارق النهري، شريف باهر.

البلوجر أم جاسر منع ظهور أم جاسر مسلسلات رمضان 2026

