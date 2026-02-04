إعلان

رمضان 2026.. مدحت صالح وانتصار أبطال المسلسل الإذاعي "صايم ولا نايم"

كتب : سهيلة أسامة

02:35 م 04/02/2026

مدحت صالح

يخوض الفنان مدحت صالح والفنانة انتصار موسم دراما رمضان 2026 من خلال بطولة المسلسل الإذاعي "صايم ولا نايم"، المقرر إذاعته عبر إذاعة الشباب والرياضة.

وتدور أحداث مسلسل "صايم ولا نايم" في إطار كوميدي، بمشاركة مجموعة من النجوم، وهو من تأليف محمد الشوربجي، وإخراج عمرو عبده دياب.

يُذكر أن الفنانة انتصار تشارك أيضًا في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "علي كلاي"، بطولة أحمد العوضي، درة، انتصار، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام.

