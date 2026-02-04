رمضان 2026.. هل يشارك رضا البحراوي في تقديم أغاني "علي كلاي"؟

أول تعليق من أم جاسر على قرار منعها من الظهور في مسلسلات رمضان

تردد اسم المطرب الشعبى رضا البحراوي، بقوة، مع توالي الإعلان عن أغاني مسلسلات رمضان 2026، بدعوى مشاركته في تقديم أغاني دعائية في أكثر من مسلسل، ومنها "علي كلاي".

وعلق مصدر مقرب من رضا البحراوي، فى تصريح خاص لـ"مصراوي"، على ما يثار، وقال: "رضا لسه في حالة حداد على والدته رحمها الله، ومش من الوارد تقديمه أغاني الفترة الحالية".

ونشر رضا البحراوي عبر صفحته في موقع فيسبوك، صورة تجمعه مع والدته الراحلة، وكتب: "أمي الغالية… وحشتيني وحشة ما تتوصفش، كل يوم بيمر وأنا حاسس إن فى حاجة ناقصة مهما ضحكت. دعواتك كانت أمان، ووجودك كان طمأنينة".

ورحلت والدة المطرب رضا البحراوي، عن عالمنا يوم 20 يناير الماضي، بعد صراع طويل مع المرض.