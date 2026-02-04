إعلان

رمضان 2026.. هل يشارك رضا البحراوي في تقديم أغاني "علي كلاي"؟

كتب : مصطفى حمزة

03:35 م 04/02/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    رضا ووالدته
  • عرض 3 صورة
    رضا يقبل يد والدته

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تردد اسم المطرب الشعبى رضا البحراوي، بقوة، مع توالي الإعلان عن أغاني مسلسلات رمضان 2026، بدعوى مشاركته في تقديم أغاني دعائية في أكثر من مسلسل، ومنها "علي كلاي".

وعلق مصدر مقرب من رضا البحراوي، فى تصريح خاص لـ"مصراوي"، على ما يثار، وقال: "رضا لسه في حالة حداد على والدته رحمها الله، ومش من الوارد تقديمه أغاني الفترة الحالية".

ونشر رضا البحراوي عبر صفحته في موقع فيسبوك، صورة تجمعه مع والدته الراحلة، وكتب: "أمي الغالية… وحشتيني وحشة ما تتوصفش، كل يوم بيمر وأنا حاسس إن فى حاجة ناقصة مهما ضحكت. دعواتك كانت أمان، ووجودك كان طمأنينة".

ورحلت والدة المطرب رضا البحراوي، عن عالمنا يوم 20 يناير الماضي، بعد صراع طويل مع المرض.

رضا البحراوي غاني علي كلاي رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

داليا مصطفى تكشف كواليس مشهد في "روج أسود" عن مشاعرها بعد الطلاق
زووم

داليا مصطفى تكشف كواليس مشهد في "روج أسود" عن مشاعرها بعد الطلاق
إنهاء إجراءات الإفراج عن سوزي الأردنية بعد قضاء مدة العقوبة
حوادث وقضايا

إنهاء إجراءات الإفراج عن سوزي الأردنية بعد قضاء مدة العقوبة
جمعت بين الجرأة والأناقة.. كيف نسقت دينا الشربيني إطلالتها؟
الموضة

جمعت بين الجرأة والأناقة.. كيف نسقت دينا الشربيني إطلالتها؟
رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يستقبل النائب العام
أخبار البنوك

رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يستقبل النائب العام
رئيس "الوفد": لا تصفية حسابات داخل بيت الأمة.. ونتحفظ على الإيجار القديم
أخبار مصر

رئيس "الوفد": لا تصفية حسابات داخل بيت الأمة.. ونتحفظ على الإيجار القديم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي: نرفض أي محاولات للالتفاف على خطة ترامب بشأن غزة
الرئيس السيسي وأردوغان يوقعان على البيان المشترك لمجلس التعاون الاستراتيجي
"الأعلى للإعلام": حجب لعبة "روبلوكس" في مصر اعتبارًا من اليوم