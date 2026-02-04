"خطأ غير مقصود".. هاني مهنا يقدم اعتذاره إلى أسرتي فاتن حمامة وشادية

قدم الموسيقار هاني مهنا، اعتذاره إلى أسرتي الفنانات فاتن حمامة، وشادية، بعد التصريحات التي أدلى بها خلال ظهوره في أحد البرامج.

وقدم هاني مهنا الاعتذار، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "تابعت بقلب مثقل حالة العتاب والغضب التي أعقبت لقائي التلفزيوني الأخير، وبما أنني طوال حياتي لم أعتد إلا الصراحة واحترام جمهوري وزملائي، فوجب عليّ توضيح ما في القلب".

وتابع: "أولا: أتقدم باعتذار نابع من القلب لروح الفنانتين الغاليتين ولأسرتيهما الكريمتين، ولكل جمهورهما. يعز عليّ جداً أن يُفهم من حديثي أي إساءة، فحاشا لله أن أنتقص من قامات عشت عمري أفتخر بمعرفتهن".

وأضاف هاني: "ما حدث هو أنني في هذه المرحلة العمرية، وبحكم السنين، تتداخل المواقف والأسماء في ذهن المرء أحيانا دون قصد، فيخرج السرد غير دقيق أو في غير محله، وهو أمر إنساني أرجو أن تتفهموه برحابة صدر".

واختتم: "ثانياً: لقد كان لضغط (البث المباشر) أثر كبير، فهو يتطلب دقة وتركيزاً واستحضاراً سريعاً لمعلومة قد لا يسعفني الوقت لاستحضارها لحظياً، ختاماً: ألتمس منكم العذر، ومن جمهورنا الكريم الصفح عن خطأ غير مقصود، فتاريخي يشهد أنني لم أكن يوماً إلا محباً للجميع، ومقدراً للفن وأهله".

يذكر أن الموسيقار هاني مهنا، أثار جدل واسع بسبب تصريحاته عن العلاقة بين الفنانات فاتن حمامة، وشادية، وصدر قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمنع ظهور، فيما قررت نقابة المهن الموسيقية إحالته إلى مجلس التأديب.