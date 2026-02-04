داليا مصطفى تكشف كواليس مشهد في "روج أسود" عن مشاعرها بعد الطلاق

كشفت الفنانة داليا مصطفى كواليس شخصيتها "ليلى" في مسلسلها الجديد "روج أسود"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، والذي يناقش معاناة المرأة المطلقة من خلال عدة حكايات.

وقالت داليا مصطفى، خلال مقطع فيديو نشره السيناريست أيمن سليم عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، الذي سألها: "بعد ما دخلتي في شخصية ليلى، وشوفتي كل المعاناة بتاعت المطلقات، الست المطلقة في الحقيقة بتبقى نفس المعاناة بتاعت الشخصية دي ولا لأ، يعني قدرتي توصلي من خلال ليلى المشاعر اللي انتي عشتيها في الحقيقة ولا لأ؟".

وردت داليا: "في مشهد عند الدكتور النفسي دعيت عليك دعاء بسبب المشهد، وكل اللي كانوا موجودين سقفولي، المشهد مكتوب حلو أوي ومش طبيعي".

وتابعت: "أنا قولت جملة بعد ما عملت المشهد، هو الواد ده كان قاعد في دماغي ولا إيه".

وتابعت: "المسلسل فيه 5 قصص لـ5 ستات، كل واحدة بحالة مختلفة، وأنا متأكدة إن الحالات دي موجودة بشكل مخيف وبكل تفاصيلها".

ومن جانبه، أشاد السيناريست أيمن سليم بدور داليا مصطفى، قائلًا: "دور ليلى من أحلى أدوار داليا مصطفى، وهتكسري الدنيا".

وتدور أحداث المسلسل حول قصص حقيقية مختلفة من ملفات محكمة الأسرة المصرية منها ملف تجارة الأعضاء والجمع بين الأزواج و الخيانة الزوجية، والعمل مكون من 30 حلقة ويعرض بأحداث متصلة وليست منفصلة.

مسلسل "روج أسود" بطولة رانيا يوسف، لقاء الخميسي، داليا مصطفى، مي سليم، فرح الزاهد، مهند حسني، غادة طلعت ، كريم العمري ، أحمد فهيم، منة تيسير، محمد الدسوقي ، تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

