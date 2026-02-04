كشفت التحقيقات التي أجراها رئيس نيابة طلخا بإشراف المستشار الدكتور مصطفى عبدالباقي تركيا، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، تفاصيل مثيرة في واقعة محاولة اختطاف مسن بقرية درين التابعة لمركز نبروه، إذ أن نجل المجني عليه متورط فى الاستيلاء على أموال محل المتهمين بالخارج.

وكشفت التحقيقات واعترافات المتهمين الذي جرى ضبطهما إلى تورط نجل المجني عليه فى الاستيلاء على مبلغ مليون ريال سعودي منهما.

واعترف المتهمان بمحاولة الخطف للمسن نظرا لكون نجل المجني عليه تحصل من ابنهما على مبلغ مليون ريال سعودي منذ فترة كبيرة ورفض إعادة الأموال، وأنهما حاولا التفاهم معه إلا أنه يماطل فى السداد.

كما كشفت التحريات أن نجل المجني عليه متورط فى عدد من الخلافات مع عدد آخر من المغتربين المصريين فى الخارج بسبب تحصله على أموال كثيرة منهم ويرفض السداد.

كانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، وضباط مباحث مركز نبروة تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين، بمحاولة خطف مسن أثناء خروجه لأداء صلاة الفجر بقرية درين.

وتعود أحداث الواقعة بعد أن ظهر في مقطع فيديو لرجل وسيدة يستقلان سيارة ملاكي بيضاء، قبل صلاة الفجر حيث حاولا استدراج أحد الأشخاص وسحبه بالقوة إلى داخل السيارة بالشارع الذي يقيم به فى قرية درين التابعة لـ مركز نبروة، إلا أن مقاومة المجني عليه الشديدة حالت دون إتمام الواقعة، ما أدى إلى سقوط المجني عليه أرضًا فتركوه وهربا.

وعقب ذلك، تعالت استغاثات المجني عليه، ما دفع الرجل والسيدة إلى الهروب داخل السيارة والفرار من المكان، وعقب ذلك قامت الأجهزة الأمنية فحص الفيديو وتتبع خط سير السيارة، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة.

وكلف مدير المباحث بفحص مقطع الفيديو، حيث توصلت التحريات إلى أن المتهمين مقيمين بمحافظة القليوبية، وتبين وجود خلافات مادية بين نجل المتهمين ونجل المجني عليه، وهم داخل الأراضي السعودية.

وتمكن ضباط مباحث نبروة من ضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة واثنين من المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.