الرئيس السيسي وأردوغان يوقعان على البيان المشترك لمجلس التعاون الاستراتيجي

كتب : أحمد العش

04:17 م 04/02/2026

الرئيس السيسي وأردوغان يوقعان على البيان المشترك لمجلس التعاون الاستراتيجي

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، على البيان المشترك لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، في خطوة جديدة لتعزيز أطر الشراكة والتنسيق المشترك في مختلف المجالات بين مصر وتركيا.

واستقبل الرئيس السيسي والسيدة قرينته، بمطار القاهرة، اليوم الأربعاء، في وقت سابق، الرئيس التركي والسيدة قرينته، في مراسم رسمية تعكس عمق العلاقات بين مصر وتركيا.

واصطحب الرئيس السيسي نظيره التركي، بعد ذلك، إلى قصر الاتحادية لإجراء المباحثات الرسمية بين الجانبين، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات.

وشهدت مراسم الاستقبال الرسمية بقصر الاتحادية التحية العسكرية وعرض شرف الحرس الجمهوري، في إطار البروتوكول المتبع لاستقبال القادة الأجانب.

