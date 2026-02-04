أحمد داود يساند زوجته في جنازة والدها (صور)

أول تعليق من أم جاسر على قرار منعها من الظهور في مسلسلات رمضان

ساند الفنان أحمد داود زوجته الفنانة علا رشدي خلال تشييع جثمان والدها، وأُقيمت الجنازة من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد إلى مثواه الأخير، على أن يُوارى الثرى بمقابر العائلة بطريق الفيوم بمدينة السادس من أكتوبر.

وكانت الفنانة علا رشدي أعلنت وفاة والدها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".

وكتبت علا: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تُوفي إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب الوزير المفوض التجاري الدكتور محمد رشدي عبدالقادر حسن، للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة علا رشدي مسلسل "فراولة"، الذي عُرض عام 2024، وشارك في بطولته عدد من النجوم، من بينهم نيللي كريم.