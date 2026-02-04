إعلان

20 صورة من جنازة والد الفنانة علا رشدي

كتب : سهيلة أسامة

02:40 م 04/02/2026
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    جنازة والد الفنانة علا رشدي (3)
  • عرض 19 صورة
    جنازة والد الفنانة علا رشدي (2)
  • عرض 19 صورة
    جنازة والد الفنانة علا رشدي (4)
  • عرض 19 صورة
    جنازة والد الفنانة علا رشدي (5)
  • عرض 19 صورة
    جنازة والد الفنانة علا رشدي (6)
  • عرض 19 صورة
    جنازة والد الفنانة علا رشدي (7)
  • عرض 19 صورة
    أحمد داوود في جنازة حماه
  • عرض 19 صورة
    جنازة والد الفنانة علا رشدي (8)
  • عرض 19 صورة
    جنازة والد الفنانة علا رشدي (10)
  • عرض 19 صورة
    جنازة والد الفنانة علا رشدي (11)
  • عرض 19 صورة
    جنازة والد الفنانة علا رشدي (12)
  • عرض 19 صورة
    جنازة والد الفنانة علا رشدي (13)
  • عرض 19 صورة
    جنازة والد الفنانة علا رشدي (9)
  • عرض 19 صورة
    جنازة والد الفنانة علا رشدي (15)
  • عرض 19 صورة
    جنازة والد الفنانة علا رشدي (16)
  • عرض 19 صورة
    جنازة والد الفنانة علا رشدي (14)
  • عرض 19 صورة
    جنازة والد علا رشدي
  • عرض 19 صورة
    جنازة والد الفنانة علا رشدي (17)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شُيِّع منذ قليل جثمان والد الفنانة علا رشدي من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد إلى مثواه الأخير، على أن يتم دفنه بمقابر العائلة بطريق الفيوم بمدينة السادس من أكتوبر.

وكانت الفنانة علا رشدي قد أعلنت وفاة والدها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".

وكتبت علا: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تُوفي إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب الوزير المفوض التجاري الدكتور محمد رشدي عبدالقادر حسن، للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة علا رشدي مسلسل "فراولة"، الذي عُرض عام 2024، وشارك في بطولته عدد من النجوم، من بينهم نيللي كريم.

اقرأ أيضًا:

مخرج "روح off" يتحدى قرار نقابة الممثلين ويؤكد: "المسلسل ما وقفش"

رانيا فريد شوقي ويحيى الفخراني يحضران توقيع كتاب لميس جابر

"خطأ غير مقصود".. هاني مهنا يقدم اعتذاره إلى أسرتي فاتن حمامة وشادية

جنازة والد علا رشدي علا رشدي مسجد الشرطة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إنهاء إجراءات الإفراج عن سوزي الأردنية بعد قضاء مدة العقوبة
حوادث وقضايا

إنهاء إجراءات الإفراج عن سوزي الأردنية بعد قضاء مدة العقوبة
"الإسعاف وصلت بعد 22 دقيقة".. تفاصيل انسحاب حرس الحدود أمام زمالك 2005
رياضة محلية

"الإسعاف وصلت بعد 22 دقيقة".. تفاصيل انسحاب حرس الحدود أمام زمالك 2005
رئيس "الوفد": لا تصفية حسابات داخل بيت الأمة.. ونتحفظ على الإيجار القديم
أخبار مصر

رئيس "الوفد": لا تصفية حسابات داخل بيت الأمة.. ونتحفظ على الإيجار القديم
داليا مصطفى تكشف كواليس مشهد في "روج أسود" عن مشاعرها بعد الطلاق
زووم

داليا مصطفى تكشف كواليس مشهد في "روج أسود" عن مشاعرها بعد الطلاق
قرار قضائي بشأن "مستريح أكتوبر" و3 آخرين في اتهامهم بالاستيلاء على 144
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن "مستريح أكتوبر" و3 آخرين في اتهامهم بالاستيلاء على 144

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي: نرفض أي محاولات للالتفاف على خطة ترامب بشأن غزة
الرئيس السيسي وأردوغان يوقعان على البيان المشترك لمجلس التعاون الاستراتيجي
"الأعلى للإعلام": حجب لعبة "روبلوكس" في مصر اعتبارًا من اليوم