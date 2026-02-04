20 صورة من جنازة والد الفنانة علا رشدي

أول تعليق من أم جاسر على قرار منعها من الظهور في مسلسلات رمضان

شُيِّع منذ قليل جثمان والد الفنانة علا رشدي من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد إلى مثواه الأخير، على أن يتم دفنه بمقابر العائلة بطريق الفيوم بمدينة السادس من أكتوبر.

وكانت الفنانة علا رشدي قد أعلنت وفاة والدها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".

وكتبت علا: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تُوفي إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب الوزير المفوض التجاري الدكتور محمد رشدي عبدالقادر حسن، للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة علا رشدي مسلسل "فراولة"، الذي عُرض عام 2024، وشارك في بطولته عدد من النجوم، من بينهم نيللي كريم.

