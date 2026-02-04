إعلان

مخرج "روح off" يتحدى قرار نقابة الممثلين ويؤكد: "المسلسل ما وقفش"

كتب : مصطفى حمزة

02:02 م 04/02/2026
    منشور مخرج مسلسل روح off
    المخرج و المنتج وفريق العمل
    المخرج وبطلات المسلسل

كشف المخرج كريم رفعت، مفاجأة بشأن إيقاف مسلسل "روح off" بعد صدور قرار نقابة المهن التمثيلية، بإيقاف العمل.

وعلق كريم رفعت، مخرج مسلسل "روح off" على القرار، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "تابعت خلال 24 ساعة كمية شماتة غير عادية وأساتذة ودكاترة بيوقفوا العمل بدون أي أسباب حقيقية".

وتابع: "فوجئت اليوم بتصريح وتريند مزيف بوقف المسلسل وبصفتي مخرج العمل أحب أقول إن المسلسل ماوقفش وإن دي أخبار كاذبة، وتصريح مني شخصيا إحنا بنكمل أيام التصوير وإن شاء الله العرض رمضان 2026".

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية، عبر موقعها الرسمي، أمس الثلاثاء إيقاف مسلسل «روح OFF» للمنتج بلال صبري بشكل نهائي، ومنعه من العرض خلال الموسم الرمضاني 2026، وذلك لمخالفته الصريحة لتعليمات وقرارات النقابة.

وأكدت النقابة، في بيان رسمي، أن قرار الإيقاف جاء بعد توجيه أكثر من تنبيه وتحذير للمنتج بلال صبري بضرورة الالتزام بلوائح النقابة والقوانين المنظمة للعمل الفني، إلا أنه استمر في تجاهل تلك التعليمات ومخالفتها.

وأوضحت، أن آخر تلك المخالفات تمثلت في ظهور المنتج بلال صبري في مقطع فيديو متداول، يجمعه بالبلوجر "أم جاسر"، أثناء التعاقد معها على المشاركة في أحد الأعمال الفنية، في مخالفة واضحة وصريحة لقرارات النقابة التي تحظر الاستعانة بغير المقيدين بجداولها دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن قرار إيقاف مسلسل "روح OFF"، نهائي ولا رجعة فيه، التزامًا بتطبيق القانون وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص واحترام قواعد العمل داخل الوسط الفني.

