رمضان 2026.. ياسر جلال ينافس عبدالباسط حمودة ورحمة محسن بأغاني المسلسلات

كتب : مصطفى حمزة

04:30 م 01/02/2026
تشهد مسلسلات رمضان 2026، وفي مقدمتها "علي كلاي" و"درش"، حضور قوي للأغاني الشعبية، وفي مقدمة نجومها أحمد شيبة، ورحمة محسن، وعبد الباسط حمودة.

وحرص نجوم مسلسلات رمضان، وفي مقدمتهم حمادة هلال، ومصطفى شعبان، وأحمد العوضي، على تكرار تجاربهم، مع صناع أغاني ومطربين ومطربات، تعاونوا معهم في أعمال سابقة، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

المداح 6

تعاون النجم حمادة هلال، في سادس أجزاء مسلسل "المداح"، مع مؤلف الموسيقى التصويرية كريم عبدالوهاب، للموسم الثالث على التوالي، في حين يتولى الملحن مصطفى شكري، للموسم السادس، وضع ألحان الأغاني.

ويقدم حمادة هلال 3 أغنيات دعائية، يتم طرحها تباعاً قبل انطلاق المسلسل، وكان أولها "والله بعودة".

وتشارك بلبل الشرقية الحاجة نبيلة، في تقديم أغنية دعائية مشتركة مع حمادة هلال، في حين يشارك المنشد المغربي شعيب فضيل، بالغناء في هذا المسلسل.

بيبو

يقدم الفنان كزبرة أغاني أول مسلسل من بطولته، وهو بعنوان "بيبو"، ومن المقرر عرضه عبر قناة dmc، ومنصة watch it.

ويتعاون كزبرة، مع موزع أغاني المهرجانات "أبو عبير"، في تقديم أغنية للمسلسل، سيتم طرحها قبل رمضان، للترويج للعمل.

الست موناليزا

أعلنت المطربة اللبنانية مها فتوني، رسمياً عن تقديمها لثلاث أغنيات، ضمن مسلسل "الست موناليزا"، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2026 ، وهو من بطولة الفنانة مي عمر.

ويتولى وضع الألحان وتوزيع الأغاني هيثم نبيل، وكتب الكلمات الشعراء أحمد المالكي، وسلمى رشيد، وقام الموزع تيم، بتوزيع أغنية النهاية.

درش

يتعاون المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، للمرة الثالثة مع النجم مصطفى شعبان، إذ يقدم أغنية مسلسل "درش"، بعد نجاح تترات أعمالهما السابقة "بابا المجال" و"المعلم".

الكينج

يشارك نجم الأغنية الشعبية أحمد شيبة، مع مؤدي المهرجانات عصام صاصا في تقديم أغنية مسلسل "الكينج"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام.

كلهم بيحبوا مودي

يخوض الفنان ياسر جلال الجمهور في رمضان 2026، تجربة الغناء الشعبي لأول مرة من خلال مسلسل "كلهم بيحبوا مودي".

وقام ياسر جلال، بتسجيل أغنية ضمن أحداث المسلسل باللون الشعبي، بالتعاون مع الموزع الموسيقي اسلام ساسو.

علي كلاي

قام الملحن خالد سلطان، بوضع ألحان أغاني العمل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، ومنها رباعيات، ويقدمها المطرب محمد عدوية، ويارا محمد، ورحمة محسن، التي تشارك أيضا بالتمثيل في المسلسل.

ووضع سلطان لحن وكلمات أغنية "يوم جدع"، وتعرض كاملة في مشهد الفرح في الحلقه 14، في حين كتبت كلمات بداية ونهاية المسلسل الشاعرة كوثر حجازي.

ياسر جلال عبدالباسط حمودة رحمة محسن أغاني المسلسلات

