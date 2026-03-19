أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الخميس، السيطرة على جميع الحرائق في منطقة رأس لفان الصناعية، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات.

قالت الداخلية القطرية، في منشور على منصة إكس، إن الدفاع المدني يسيطر بالكامل على جميع الحرائق في منطقة رأس لفان الصناعية دون تسجيل أي إصابات مع استمرار أعمال التبريد والتأمين في المواقع.

وأضافت أن مجموعة المتفجرات التابعة لقوة الأمن الداخلي "لخويا" تتولى تنفيذ مهامها في التعامل مع أي أجزاء خطرة.

كانت شركة قطر للطاقة أعلنت في وقت سابق الخميس، أن هجمات صاروخية جديدة استهدفت مرافق رئيسية للغاز تابعة لها وألحقت بها أضرارا جسيمة.

قالت الشركة في بيان: "أنه في وقت مبكر من صباح الخميس تعرض عدد من مرافقها للغاز الطبيعي المسال لهجمات صاروخية تسببت بحرائق وألحقت المزيد من الأضرار الجسيمة".

أضافت أنه تم نشر فرق الاستجابة للطوارئ فورا لاحتواء الأضرار ولم تقع أي إصابات.

ونقلت وكالة رويترز عن شركة قطر للطاقة إعلانها أن منشآت للغاز المسال تعرضت لهجمات فجر الخميس بدون وقوع خسائر في الأرواح، وفقا لسكاي نيوز.