مع أجواء العيد وما يصاحبها من ولائم عامرة وحلويات متنوعة، تزداد المخاطر الصحية على الحوامل حال عدم الانتباه لنوعية الأطعمة المتناولة، خاصة أن بعض الأكلات الشائعة قد تؤثر بشكل مباشر على صحة الأم ونمو الجنين.

ووفقا للدكتورة زكية أحمد أبو سليمان، استشاري طب النساء والتوليد، في حديثها لـ "مصراوي"، فإن هناك أطعمة بعينها يجب تجنبها خلال أيام العيد، لأنها قد تسبب مضاعفات خطيرة، تتراوح بين التسمم الغذائي واضطرابات الضغط والسكر، وصولا إلى تأثيرات سلبية على الجنين.



ما هي أبرز الأطعمة الممنوعة للحوامل في العيد؟



الفسيخ والرنجة



أوضحت استشاري طب النساء والتوليد، أن الفسيخ تحتوي على نسب مرتفعة جدا من الأملاح، ما قد يؤدي إلى احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم، وهو ما يمثل خطرا على الحوامل، خاصة من يعانين من تسمم الحمل.

وتابعت: "كما أن سوء التخزين أو التحضير قد يعرضها للتلوث بالبكتيريا مثل "الليستيريا"، التي قد تسبب مضاعفات خطيرة تصل إلى الإجهاض أو الولادة المبكرة".

اللحوم غير مكتملة الطهي



اللحوم غير مكتملة الطهي مثل الكباب أو اللحوم نصف الناضجة، إذ قد تحتوي على طفيليات مثل "التوكسوبلازما" أو بكتيريا ضارة، ما يزيد من خطر العدوى التي قد تنتقل للجنين وتؤثر على نموه أو تسبب تشوهات. لذلك شددت على ضرورة طهي اللحوم جيدا حتى تمام النضج.

الكبدة بكميات كبيرة



رغم أن الكبدة غنية بالحديد، إلا أن الإفراط في تناولها يسبب زيادة مفرطة في فيتامين A، وهو من الفيتامينات التي قد تكون ضارة للجنين عند زيادتها، وقد ترتبط بحدوث تشوهات خلقية، لذا ينصح بتناولها بكميات محدودة وتحت إشراف طبي.

الحلويات الدسمة "الكعك والبسكويت"



وتحتوي الحلويات الدسمة على نسب عالية من السكريات والدهون، ما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر بالدم، ويزيد من احتمالية الإصابة بسكري الحمل، كما يسبب زيادة مفرطة في الوزن، وهو ما قد ينعكس على صعوبة الولادة لاحقا.

المشروبات الغازية والمنبهات



أشارت إلى أن المشروبات الغازية والمنبهات تحتوي على كميات من الكافيين والسكريات، وقد تؤثر على امتصاص الكالسيوم والحديد، كما قد تسبب اضطرابات في نبضات قلب الجنين عند الإفراط فيها، إلى جانب زيادة الشعور بالجفاف.

الأطعمة المجهولة أو غير النظيفة



الأطعمة المجهولة أو غير النظيفة مثل المأكولات من مصادر غير موثوقة أو المحفوظة بشكل غير صحي، إذ تزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي، وهو ما قد يكون أكثر خطورة خلال الحمل بسبب ضعف المناعة النسبي.

كيف تحافظ الحامل على صحتها خلال العيد؟

وأكدت الدكتورة زكية ضرورة الالتزام بنظام غذائي متوازن، يحتوي على الخضروات والفواكه والبروتينات الصحية، مع شرب كميات كافية من المياه لتجنب الجفاف.

كما نصحت بتقسيم الوجبات على مدار اليوم بدلا من تناول كميات كبيرة دفعة واحدة، لتقليل الضغط على الجهاز الهضمي، وتفادي الشعور بالتخمة أو الحموضة.

وشددت على أهمية متابعة قياس ضغط الدم ومستوى السكر بانتظام، خاصة لمن لديهن تاريخ مرضي، مع ضرورة مراجعة الطبيب فور الشعور بأعراض مثل الدوخة الشديدة أو القيء المستمر أو آلام البطن.

واختتمت بأن الوعي الغذائي خلال العيد لا يقل أهمية عن الاحتفال، مشيرة إلى أن الالتزام بالعادات الصحية يضمن مرور فترة الحمل بأمان، دون مضاعفات قد تؤثر على الأم أو الجنين.

