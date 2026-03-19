رئيس وزراء قطر الأسبق لـ قيادات إيران: أنتم تدفعون بالمنطقة نحو حرب مجنونة

كتب : مصراوي

08:10 ص 19/03/2026

وكالات

اعتبر رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم، أن ما تريده إسرائيل يتحقق للأسف وتوجه إلى القيادة الإيرانية بعد ساعات من استهداف منشأة رأس لفان لمعالجة الغاز الطبيعي.

كتب حمد بن جاسم على منصة "إكس": "ما تريده إسرائيل يتحقق للأسف، تضرب منشآت نفطية إيرانية، فتأتي الردود لتصيب دول المنطقة، لنجد أنفسنا في مشهد حرب إقليمية أو مواجهة بين ضفتي الخليج".

أضاف: "للقيادة الإيرانية نقولها بوضوح: لم نكن يوما أعداءكم، لكن ما تقومون به اليوم عمل مرفوض وغير مبرر هذه ليست أهدافا تضرب لتفريغ الغضب، وأنتم تعرفون تماما من هو المعتدي الحقيقي".

تابع: "ما تفعلونه الآن لا يردع العدو، بل يخدمه، ويحقق أهدافه، ويزيد الشرخ بينكم وبين شعوب المنطقة أنتم تدفعون بالمنطقة نحو هاوية حرب مجنونه وقد حذرت سابقا من عواقب مثل هذه الأعمال التي لا تخدم إلا إسرائيل وحدها".

وشنت إسرائيل ضربة صاروخية واسعة النطاق أمس الأربعاء استهدفت منشآت الطاقة الإيرانية الحيوية، وأدى الهجوم إلى تضرر مصافي حقل "بارس الجنوبي" للغاز في منطقة عسلوية جنوب البلاد، وفق وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وردا على ذلك استهدفت إيران مدينة رأس لفان الصناعية في قطر، مما تسبب بأضرار جسيمة، أدت إلى تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال في رأس لفان، وارتفاع أسعار الغاز في الأسواق العالمية.

لاحقا زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لم تكن على علم مسبق بالهجوم الإسرائيلي على حقل غاز جنوب فارس في إيران، وأن قطر لم تكن متورطة فيه بأي شكل، وفقا لروسيا اليوم.

رئيس وزراء قطر الأسبق إيران النفط قطر حرب أمريكا وإيران أمريكا وإيران وإسرائيل

