أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر عن رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الصحية، مع تنفيذ خطة شاملة تجمع بين الإجراءات الوقائية والعلاجية، لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين خلال فترة العيد، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ، بمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك لعام 2026.

وأكدت المديرية جاهزية فرق الطب الوقائي للتعامل الفوري مع أي أحداث صحية طارئة، مع استمرار عمل الغرفة الوقائية على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات ومتابعة المستجدات.

كما تم تنظيم نوبتجيات للفرق المختصة بصحة البيئة ومراقبة الأغذية ومكافحة الأمراض المعدية والترصد الوبائي، إلى جانب توفير التطعيمات اللازمة لحديثي الولادة بكافة المكاتب الصحية، وإتاحة الأمصال واللقاحات الوقائية ضد لدغات العقارب والثعابين وعقر الحيوانات بمختلف منافذ تقديم الخدمة.

وشملت الاستعدادات وضع خطة متكاملة للتخلص الآمن من النفايات الطبية ومنع تكدسها، مع استمرار أعمال مكافحة ناقلات الأمراض للحد من انتشار الحشرات، خاصة في أماكن التجمعات، كما تم التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية للتعامل السريع مع حالات الاشتباه في التسمم أو الأمراض المعدية، إلى جانب تكثيف الرقابة على مياه الشرب وحمامات السباحة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية.

وعلى الجانب العلاجي، تم رفع درجة الاستعداد بمستشفيات المحافظة، خاصة مستشفى القرنة المركزي ومستشفى حميات الأقصر، مع وقف الإجازات للأطقم الطبية، وانعقاد غرفة الطوارئ على مدار الساعة لتلقي البلاغات.

كما تم تجهيز فرق انتشار سريع لدعم المنظومة الصحية عند الحاجة، مع توفير كميات إضافية من الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من جاهزية المولدات الكهربائية وتوافر الأكسجين وصيانة ثلاجات الموتى.

كما تضمنت الخطة دعم الأقسام الحرجة بالمستشفيات، مثل الرعاية المركزة والحضانات، بزيادة أعداد الأطقم الطبية، إلى جانب المرور الدوري على محطات مياه الشرب لمتابعة جودة المياه وقياس نسب الكلور واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة فوراً حال وجود أي ملاحظات.

وفي إطار المبادرات الرئاسية، سيتم الدفع بسيارة طبية متنقلة مزودة بفريق طبي متكامل لتقديم خدمات الكشف والعلاج والتوعية الصحية للمواطنين خلال ثاني وثالث أيام العيد، بالإضافة إلى انتشار فرق المبادرات في الأندية وأماكن التجمعات لإجراء الفحوصات الطبية المختلفة مثل قياس ضغط الدم والسكر ووظائف الكلى والدهون، مع تقديم الاستشارات الطبية.

كما تم تعزيز خدمات تنظيم الأسرة من خلال توفير عيادات متنقلة تقدم الوسائل المختلفة والمشورة الصحية بجميع الإدارات الصحية وفق خطة تغطي كافة أنحاء المحافظة.

وفي سياق متصل، تم تجهيز فرق مكافحة ناقلات الأمراض بكافة المعدات اللازمة، من مبيدات وأجهزة رش وملابس واقية، للعمل على مكافحة الحشرات الطائرة باستخدام أجهزة الضباب والرذاذ، خاصة في الحدائق والمتنزهات وأماكن التجمعات، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة خلال أيام العيد.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالأقصر استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي طارئ، لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومتكاملة للمواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.