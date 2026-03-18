"بلتون" تطرح صندوق "فضة" بعائد يومي تراكمي لأول مرة في مصر

أعلنت شركة بلتون لإدارة الأصول حصولها على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق صندوق "فضة" (بلتون إيفولف للاستثمار في الفضة)، بعائد يومي تراكمي، ليكون أول صندوق استثماري متخصص في الفضة بالسوق المصرية، في خطوة تمثل بداية طرح فئة أصول جديدة أمام المستثمرين.

أداة جديدة لتنويع المحافظ الاستثمارية

يتيح الصندوق للمستثمرين، سواء الأفراد أو المؤسسات، فرصة الاستثمار في الفضة بأسعار تنافسية، من خلال هيكل استثماري مُدار باحترافية، بما يعزز من تنويع المحافظ الاستثمارية، ويوفر أداة فعالة للتحوط ضد تقلبات الأسواق، خاصة على المدى المتوسط والطويل.

توجه نحو الابتكار في الأدوات المالية

يعكس إطلاق صندوق "فضة" التزام شركة بلتون بتطوير أدوات مالية مبتكرة، تسهم في توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية وتلبية احتياجات المستثمرين المتغيرة، بما يدعم كفاءة وتطور سوق المال في مصر.

موعد الاكتتاب وآليات الاستثمار

من المقرر فتح باب الاكتتاب في الصندوق عقب إجازة عيد الفطر، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل التنفيذية وآليات الاستثمار خلال الفترة المقبلة، مع تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.

قنوات الاكتتاب

يمكن للمستثمرين الاكتتاب في الصندوق من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.