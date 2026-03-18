إعلان

روسيا تدين قتل كبار المسؤولين الإيرانيين

كتب : وكالات

02:50 م 18/03/2026

روسيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم، إن موسكو ضد قتل قيادات إيران.

وأضاف بيسكوف للصحفيين في إحاطة صحفية: "ندين بالتأكيد أي إجراءات تهدف لإلحاق الضرر بصحة، أو أكثر من ذلك، قتل أو تصفية ممثلي قيادة إيران السيادية، المستقلة، وكذلك دول أخرى. نحن ندين هذه الأفعال".

وجاء ذلك بعد أن أكدت السلطات الإيرانية مقتل علي لاريجاني، كبير مسؤولي الأمن القومي، والجنرال غلام رضا سليماني، رئيس ميليشيا الباسيج السابق، بعد إعلان إسرائيل عن وفاتهما أمس.

وعند سؤاله عن تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، استشهد بأشخاص مطلعين على الأمر بأن روسيا توسع تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون العسكري مع إيران، وتزويدها بصور أقمار صناعية وتقنيات طائرات مسيرة محسنة لمساعدة طهران في استهداف القوات الأمريكية بالمنطقة، قال بيسكوف للصحفيين: "هناك حاليًا الكثير من التقارير المختلفة المتداولة عن هذه الحرب. الغالبية العظمى منها ليست سوى أخبار كاذبة".

كما ذكرت شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية، في وقت سابق من هذا الشهر أن روسيا تقدم معلومات استخباراتية لإيران حول مواقع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، استنادًا إلى أربعة مصادر مطلعة على الأمر.

إيران وأمريكا اغتيال علي لاريجاني الهجمات على إيران

أخبار مصر

وأد الفتنة والتصدي لمحاولات الوقيعة بين مصر والدول العربية.. بيان موحد
أخبار مصر

رياضة عربية وعالمية

دراما و تليفزيون

شئون عربية و دولية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

