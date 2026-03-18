جدارية جديدة لمحمد صلاح بالقرب من ملعب أنفيلد

رسم مشجعو ليفربول الإنجليزي، جدارية جديدة للمحترف المصري محمد صلاح، لاعب الريدز، بالقرب من ملعب أنفيلد، وبالتحديد في شارع هولدينج قبل ليلة أوروبية ضخمة.

جدارية جديدة لمحمد صلاح

وفقا لموقع empireofthekop، ظهر محمد صلاح وهو يحتفل بذراعيه الممدودتين بقميص ليفربول، على جدارية في الطريق إلى أنفيلد.

وكتب خلفه كلمة "الملك" بشكل بارز، وذلك قبل اللقاء المرتقب ضد جلطة سراي، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها تكريم محمد صلاح بهذه الطريقة، إذ توجد جدارية أخرى له في ملعب أنفيلد بجوار حانة "ذا كينج هاري"، حيث صوت المشجعون سابقاً لتخليد ذكرى اللاعب المصري بالقرب من الملعب تقديراً لتأثيره.

وجاء هذا التكريم السابق خلال فترة من عدم اليقين بشأن مستقبله، إذ كان المشجعون حريصين على إظهار تقديرهم لكل ما قدمه منذ وصوله من روما.

كما توجد جدارية لفيرجيل فان ديك بعد نجاح الموسم الماضي في الفوز باللقب، موضوعة بالقرب من نصب روبي فاولر التذكاري الشهير.

