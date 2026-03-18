دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

أتالانتا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

جالاتا سراي

كأس خادم الحرمين الشريفين

الخلود

- -
21:00

الاتحاد

كأس خادم الحرمين الشريفين

أهلي جدة

- -
21:00

الهلال

كرة السلة

الأهلي

- -
21:00

سبورتنج

جدارية جديدة لمحمد صلاح بالقرب من ملعب أنفيلد

كتب : هند عواد

01:21 م 18/03/2026

محمد صلاح

رسم مشجعو ليفربول الإنجليزي، جدارية جديدة للمحترف المصري محمد صلاح، لاعب الريدز، بالقرب من ملعب أنفيلد، وبالتحديد في شارع هولدينج قبل ليلة أوروبية ضخمة.

وفقا لموقع empireofthekop، ظهر محمد صلاح وهو يحتفل بذراعيه الممدودتين بقميص ليفربول، على جدارية في الطريق إلى أنفيلد.

وكتب خلفه كلمة "الملك" بشكل بارز، وذلك قبل اللقاء المرتقب ضد جلطة سراي، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها تكريم محمد صلاح بهذه الطريقة، إذ توجد جدارية أخرى له في ملعب أنفيلد بجوار حانة "ذا كينج هاري"، حيث صوت المشجعون سابقاً لتخليد ذكرى اللاعب المصري بالقرب من الملعب تقديراً لتأثيره.

وجاء هذا التكريم السابق خلال فترة من عدم اليقين بشأن مستقبله، إذ كان المشجعون حريصين على إظهار تقديرهم لكل ما قدمه منذ وصوله من روما.

كما توجد جدارية لفيرجيل فان ديك بعد نجاح الموسم الماضي في الفوز باللقب، موضوعة بالقرب من نصب روبي فاولر التذكاري الشهير.

تصعيد سياسي عاجل من الحكومة السنغالية بعد سحب لقب أمم أفريقيا
وأد الفتنة والتصدي لمحاولات الوقيعة بين مصر والدول العربية.. بيان موحد
سمير فرج يكشف متى تتحول "مسافة السكة" لفعل يغير موازين القوى
الجمعة والسبت.. تحديد عيد الفطر رسميًا في دولتين
فقرة الأسئلة الصعبة.. د. مصطفى الفقي يختار عمر سليمان ولا صفوت الشريف؟
