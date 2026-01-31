كتبت- منى الموجي:

بدأ العرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026، الذي أقيم مساء الجمعة في دار الأوبرا الجديدة بالعاصمة الجديدة، بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

وقال طارق نور رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "كل سنة وأنتم طيبين، شهر رمضان تتجلى فيه القوى الناعمة المصرية، اللي خلت (كلمة شرف) يصدر قانون، و(جعلوني مجرما) يلغي قانون، اللي خلت ترنيمة المومياوات تتحط على رنات الموبايلات رغم إن محدش فاهمها، وهي اللي أظهرت جمال أصوات دولة التلاوة اللي حقق أكتر من 2 مليار مشاهدة".

وتابع "أنا واقف أمام أغلى ما تملك مصر: القوى الناعمة"، مضيفا "هل عصر القوة الرقمية هيلغي القوى الناعمة، في زمن اللوغاريتمات اللي اتحولت من إعلان الحقيقة لإعلان هندسة المشاعر، هنقدر ننافس، بمسؤولية الإدراك والوعي، وممكن مانكونش أعلى صوت ولكننا الأعمق تأثيرا.. أهلا بكم في بيت القوى الناعمة اللي هي مصر".

وتذكر طارق نور من رحلوا عن عالمنا من نجوم وصناع الفن والعاملين بالشركة المتحدة خلال الشهور الماضية.

شهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الفن: إلهام شاهين، جمال العدل، هالة صدقي، أمينة خليل، داليا مصطفى، يوسف الشريف، ليلى علوي، طارق لطفي، حسين فهمي، خالد الصاوي، أحمد عزمي، مدحت العدل، أمل بوشوشة، سهر الصايغ، محمد القس، باسم سمرة.