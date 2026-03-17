أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، توافر كافة السلع بأسعار مناسبة في جميع منافذ ومعارض البيع ومنافذ "المواطن أولًا" المنتشرة بجميع أحياء المحافظة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بتخفيف العبء عن المواطنين، وضمان وصول السلع إليهم بسهولة وبالأسعار المناسبة والجودة الملائمة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وطالب محافظ القاهرة، مدير مديرية التموين، بالتنسيق مع مديريتي الطب البيطري والشئون الصحية، لعمل حملات دورية مكثفة على محلات وأسواق بيع الأسماك الطازجة، والأسماك المدخنة والمملحة، التي يقبل على شرائها المواطنون في عيد الفطر، وكذلك على محلات الجزارة وبيع اللحوم للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار عبدالباسط عبدالنعيم، مدير مديرية التموين، إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات للعمل خلال أيام العيد، بدءًا من الساعة 8:15 صباحًا حتى الساعة 3:15 عصرًا، ومن الساعة 3 عصرًا حتى الساعة 9 مساءً، تضم قيادات المديرية ومديري الإدارات الداخلية لتلقي بلاغات المواطنين والعمل على حلها، مع وجود غرف عمليات لجميع الإدارات التموينية الفرعية بالأحياء لتلقي البلاغات على الأرقام: (27420019 – 27420025 – 27420037 – 27420038).

وأوضح مدير مديرية التموين، أن مواعيد المخابز ستعود إلى ما كانت عليه قبل حلول شهر رمضان، لتوفير الخبز خلال ساعات اليوم، مع المتابعة المستمرة من كافة الأجهزة التموينية، وإلغاء إجازات مفتشي الرقابة التجارية والتموينية، وتنفيذ منظومة الخبز الجديدة بجميع المخابز البلدية بنطاق القاهرة، والمرور المستمر للتأكد من توفير الخبز للمواطنين وفق المواصفات القانونية.

كما أكد مدير المديرية، توفير السلع الاستراتيجية التموينية بفروع مخازن الجملة، ومنافذ مشروع "جمعيتي"، والمجمعات الاستهلاكية، وصرف المنحة الرئاسية بمبلغ 400 جنيه خلال شهري مارس وأبريل لمليون بطاقة بالقاهرة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركات التابعة لها، وفرت كميات من السلع، والسكر الحر، والدقيق، والمسلى بنوعيته الطبيعية والصناعية، والزبد الطبيعي، والأسماك الطازجة والمجمدة، واللحوم، والبيض، والرنجة، والخضر والفاكهة، من خلال المجمعات لتلبية احتياجات المواطنين خلال العيد، بالإضافة إلى شوادر ومعارض "أهلًا رمضان" وعددها 47 منفذًا، ومنافذ "المواطن أولًا" وعددها 78 منفذًا، وأسواق "اليوم الواحد"، والمنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، والمنافذ التابعة لوزارة الداخلية (أمان).

وأوضح مدير المديرية، أنه تم التنسيق مع شركتي "بوتاجاسكو" و"بتروجاس" لتغطية جميع مناطق المحافظة خلال أيام عيد الفطر لتلبية احتياجات المواطنين من أسطوانات البوتاجاز، حيث سيتم تسكين مفتش مقيم بمستودعات البوتاجاز الرئيسية للإشراف على التوزيع وتسليم حصص سيارات شباب الخريجين.

وأشار إلى أن جميع المراكز والمكاتب وسيارات شباب الخريجين ستعمل خلال أيام العيد بنسبة 100% يوم وقفة العيد، وبنسبة 75% في ثاني أيام العيد، وبنسبة 100% في ثالث أيام العيد. كما سيتم تكثيف الحملات على محطات تموين السيارات طوال أيام العيد للتأكد من توافر البنزين والسولار، ومنع حدوث أزمات أو تكدس المواطنين أمام المحطات.

اقرأ أيضًا:

وزير الزراعة يصدر تعليمات مشددة لترشيد الإنفاق واستهلاك الطاقة



