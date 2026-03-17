الكويت: إصابتان بين طواقم الإسعاف جراء سقوط شظايا على مركز طبي

كتب : د ب أ

03:05 م 17/03/2026

سقوط شظايا صواريخ إيرانية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبد الله السند، اليوم الثلاثاء، تعرض اثنين من منتسبي فرق الطوارئ الطبية لإصابات أثناء وجودهما في مقر عملهما بأحد مراكز الإسعاف، وذلك إثر سقوط شظايا على الموقع، وقد جرى إبلاغ السلطات المعنية للتحقق منها واتخاذ اللازم.

وأوضح السند في بيان صحفي اليوم، أن فرق الطوارئ باشرت التعامل مع الحادث بشكل فوري، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في الموقع، قبل نقلهما إلى أحد المستشفيات القريبة لاستكمال التقييم والرعاية الطبية اللازمة، مشيرا إلى أن حالتهما مستقرة ويتلقيان الرعاية الطبية اللازمة، ووضعهما الصحي مطمئن.

وأكد أن وزارة الصحة تتابع الحادث وتعمل بتنسيق كامل مع الجهات المعنية في الدولة، في إطار منظومة وطنية متكاملة، بما يضمن سلامة الكوادر الصحية واستمرارية تقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية، دون أي تأثير على جاهزية الخدمات الصحية المقدمة.

الكويت أمريكا وإيران حرب إيران الحرب على الخليج

فيديو قد يعجبك



مفتي السعودية يخالف الإفتاء المصرية: زكاة الفطر لا تخرج مالاً والجمعيات
كأس مصر.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة بيراميدز وبتروجيت
أسعار الأسماك تقفز بنسبة تصل إلى 20% بالأسواق.. والشعبة توضح الأسباب
بمكونات اقتصادية.. طريقة عمل كحك العيد خطوة بخطوة
ما سر ارتفاع أسعار الطماطم؟.. الشعبة توضح الأسباب
- موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال
تصل لـ50 جنيها.. أرما ترفع أسعار سمن وزيت كريستال والممتاز- قائمة جديدة
الحد الأدنى للأجور.. 15% زيادة والحكومة تعلن التفاصيل قريبًا