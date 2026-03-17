شحن 100 حافلة مُصنّعة محليًا من ميناء شرق بورسعيد للتصدير

كتب : طارق الرفاعي

03:08 م 17/03/2026
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، استقبال ميناء شرق بورسعيد للسفينة SUNSHINE ACE، حيث تم بنجاح شحن 100 حافلة مُصنّعة محليًا ومُعدة للتصدير، في إطار دعم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها عالميًا.

سفينة متخصصة في نقل المركبات

وأوضحت الهيئة أن السفينة SUNSHINE ACE تُعد من السفن المتخصصة في نقل المركبات، حيث يبلغ طولها نحو 199.95 مترًا، وعرضها 32.2 مترًا، بحمولة كلية تصل إلى 58,917 طنًا.
ووصلت السفينة قادمة من ميناء ليمان بدولة تركيا، ومن المقرر أن تستكمل رحلتها عقب انتهاء عمليات الشحن متجهة إلى ميناء تيما بدولة غانا.

إمكانيات تشغيلية متطورة

وتمت أعمال الشحن على رصيف شركة قناة السويس لتداول السيارات (SCAT)، إحدى المحطات التخصصية داخل الميناء، والتي تتمتع بإمكانات تشغيلية متطورة تتيح التعامل بكفاءة عالية مع هذا النوع من الشحنات.

دعم الصادرات وتعزيز المكانة اللوجستية

ويأتي هذا الحدث ليؤكد تنامي القدرات التشغيلية للموانئ المصرية، خاصة ميناء شرق بورسعيد، بما يدعم نمو الصادرات الوطنية، لا سيما في قطاع الصناعات الهندسية وصناعة المركبات.
كما يعكس النشاط الدور المتنامي لمصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وبوابة رئيسية للتجارة العالمية، في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة لتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي ودعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"تصفيات النخبة".. قائمة الاغتيالات الإسرائيلية لقادة إيران منذ بدء الحرب
شئون عربية و دولية

"تصفيات النخبة".. قائمة الاغتيالات الإسرائيلية لقادة إيران منذ بدء الحرب
هل تتدخل مصر عسكريًا للدفاع عن الخليج؟.. اللواء سمير فرج يُجيب
أخبار مصر

هل تتدخل مصر عسكريًا للدفاع عن الخليج؟.. اللواء سمير فرج يُجيب
بمكونات اقتصادية.. طريقة عمل كحك العيد خطوة بخطوة
سفرة رمضان

بمكونات اقتصادية.. طريقة عمل كحك العيد خطوة بخطوة
الإمارات تعلق العمليات في حقل شاه للغاز.. ما السبب؟
اقتصاد

الإمارات تعلق العمليات في حقل شاه للغاز.. ما السبب؟
"توأم رمضان".. شقيق عمرو عبد الجليل يوضح سر الرقم 1000 بـ ليلة القدر
دراما و تليفزيون

"توأم رمضان".. شقيق عمرو عبد الجليل يوضح سر الرقم 1000 بـ ليلة القدر

