قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن مصر قامت بدور محوري في دعم ومساندة الدول العربية على مدار تاريخها، مشيرًا إلى دورها منذ عام 1948، وكذلك قيادتها للجهود العربية خلال أزمة حرب الكويت.

وأوضح "فرج"، في تصريحات تلفزيونية، أن الدولة المصرية لم تتأخر يومًا في تقديم الدعم للأشقاء العرب، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى خلال الفترة الماضية اتصالات مع عدد من القادة العرب للتنسيق بشأن التطورات الراهنة، مؤكدًا جاهزية مصر لمساندة مختلف الدول العربية.

وأشار إلى أن فكرة إنشاء جيش عربي موحد طُرحت في عام 2015، إلا أنها لم تلقَ الاستجابة المطلوبة في ذلك التوقيت، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أوضح أكثر من مرة أن مصر جاهزة في مساعدة كافة الدول العربية، ولن تتأخر في تقديم أي مساعدة.

وشدد الخبير العسكري والاستراتيجي، على أن الجيش المصري يعد من أقوى الجيوش في المنطقة، بما يعزز قدرة الدولة على القيام بدورها في حماية الأمن القومي ودعم الاستقرار الإقليمي.

وأشار "فرج"، إلى أن الصراع الحالي يتركز بين إيران وإسرائيل، وأن الدول العربية ليست طرفًا فيه، موضحًا أن مصر حريصة على عدم الانخراط المباشر مع أي مشروع يهدد أمن المنطقة.

وأوضح أن المخاطر الإيرانية لا تقل عن المخاطر الإسرائيلية، وأن كلا المشروعين يمثل تهديدًا على استقرار المنطقة، مؤكدًا أن مصر لم تربطها أي علاقة مباشرة مع إيران منذ عهد الرئيس أنور السادات، وأن القاهرة تتعامل دائمًا مع أي مخطط خارجي بحذر شديد.

