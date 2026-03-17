بسبب حرب إيران.. "بنزين أمريكا" يسجل قفزة قياسية هي الأعلى منذ عامين

كتب : مصطفى الشاعر

03:02 م 17/03/2026

أسعار البنزين

واصلت أسعار البنزين "مسيرة الصعود" في الولايات المتحدة، حيث قفزت اليوم بمقدار 7 سنتات، ليصل المتوسط الوطني إلى "3.79 دولار للجالون"، وذلك وفقا لبيانات جمعية السيارات الأمريكية "AAA".

وتأتي هذه الزيادة لتضع ضغوطا جديدة على كاهل المستهلك الأمريكي في ظل استمرار الاضطرابات العالمية، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء.

أعلى مستوى منذ عامين وزيادة قياسية

يُعد هذا السعر هو الأعلى للجالون الواحد من البنزين العادي منذ 3 أكتوبر 2023؛ ورغم أن أسعار الوقود ترتفع بشكل يومي منذ بداية هذا الشهر، إلا أن قفزة هذا الصباح سجلت "أكبر زيادة في يوم واحد" منذ الارتفاع الذي بلغ 9 سنتات في الأيام الأولى لاندلاع الحرب مع إيران.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

