إعلان

الإمارات تعلق العمليات في حقل شاه للغاز.. ما السبب؟

كتب : مصراوي

09:21 ص 17/03/2026

صورة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

تعرض قطاع الطاقة الإماراتي لاضطرابات جديدة بعد استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل الفجيرة، تزامنا مع هجوم آخر على حقل "شاه" للغاز جنوب غربي أبو ظبي.

أفاد المكتبان الإعلاميان المحليان، أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات ​في الواقعتين.

من ناحية أخرى، قالت هيئة عمليات التجارة ​البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن مقذوفا مجهولا أصاب ⁠ناقلة على بعد 23 ميلا بحريا شرقي الفجيرة، ​مما تسبب في أضرار هيكلية طفيفة.

وأدى الهجوم الذي وقع ​أمس الاثنين على حقل شاه، الذي يبعد 180 كيلومترا جنوب غربي أبوظبي ويعد أحد أكبر حقول الغاز الحامض في العالم، إلى تعرض قطاع ​الطاقة في الإمارات لمزيد من الاضطرابات.

ذكر مصدران، أن ​إنتاج الإمارات اليومي من النفط انخفض بأكثر من النصف منذ اندلاع الصراع، والإغلاق ‌الفعلي ⁠لمضيق هرمز الذي أجبر شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" على خفض الإنتاج على نطاق واسع.

وواجهت دول الخليج ​العربية، بما في ذلك الإمارات، أكثر من ​2000 ⁠هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، واستهدفت الهجمات البعثات ⁠الدبلوماسية والقواعد ​العسكرية الأمريكية فضلا عن البنية ​التحتية النفطية والموانئ والمطارات وأبنية سكنية وتجارية، وفقا لروسيا اليوم.

حقل شاه للغاز تعليق العمليات في حقل شاه للغاز حريق في حقل شاه

