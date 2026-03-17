الأسواق تترقب أول قرار للمركزي الأمريكي لسعر الفائدة غدا بعد الحرب

يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" اليوم وغدًا عقد أول اجتماع له لحسم سعر الفائدة على الدولار، وذلك بعد تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب بين أمريكا وإيران.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل مخاوف من زيادة الضغوط التضخمية نتيجة تداعيات الحرب، وما قد تسببه من اضطرابات في سلاسل الإمداد.

الحرب تعرقل خفض الفائدة

يتوقع محللون في أسواق المال أن يتبنى الفيدرالي نهجًا حذرًا قبل اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة، الذي سيعلن غدا الخميس، في ظل المخاوف من تصاعد التضخم بسبب الأوضاع الجيوسياسية الحالية.

وكان الفيدرالي قد خفض سعر الفائدة بنحو 0.75% على 3 مرات خلال العام الماضي، لتتراوح بين 3.5% و3.75%، وذلك مع اتجاه معدلات التضخم إلى التراجع.

ضغوط ترامب

يمارس دونالد ترامب الرئيس الأمريكي ضغوطا متكررة على جيروم بأول رئيس الفيدرالي لخفض سعر الفائدة، وقد هدد في بعض الأحيان بإقالته من منصبه في حال عدم الاستجابة.

ويرى ترامب أن خفض الفائدة سيسهم في تقليص عجز الدين المحلي الذي تعاني منه الولايات المتحدة.

كيف تتخذ قرارات الفائدة؟

تعتمد البنوك المركزية في قراراتها بشأن رفع أو خفض أو تثبيت سعر الفائدة على توقعات التضخم المستقبلية؛ ففي حال وجود ضغوط تضخمية متوقعة، يتم رفع الفائدة أو تثبيتها.

أما إذا أشارت البيانات إلى تراجع التضخم، فتتجه البنوك إلى خفض الفائدة واتباع سياسة نقدية مرنة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي.