الأسواق تترقب أول قرار للمركزي الأمريكي لسعر الفائدة غدا بعد الحرب

كتب : منال المصري

03:02 م 17/03/2026

يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" اليوم وغدًا عقد أول اجتماع له لحسم سعر الفائدة على الدولار، وذلك بعد تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب بين أمريكا وإيران.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل مخاوف من زيادة الضغوط التضخمية نتيجة تداعيات الحرب، وما قد تسببه من اضطرابات في سلاسل الإمداد.

الحرب تعرقل خفض الفائدة

يتوقع محللون في أسواق المال أن يتبنى الفيدرالي نهجًا حذرًا قبل اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة، الذي سيعلن غدا الخميس، في ظل المخاوف من تصاعد التضخم بسبب الأوضاع الجيوسياسية الحالية.

وكان الفيدرالي قد خفض سعر الفائدة بنحو 0.75% على 3 مرات خلال العام الماضي، لتتراوح بين 3.5% و3.75%، وذلك مع اتجاه معدلات التضخم إلى التراجع.

ضغوط ترامب

يمارس دونالد ترامب الرئيس الأمريكي ضغوطا متكررة على جيروم بأول رئيس الفيدرالي لخفض سعر الفائدة، وقد هدد في بعض الأحيان بإقالته من منصبه في حال عدم الاستجابة.

ويرى ترامب أن خفض الفائدة سيسهم في تقليص عجز الدين المحلي الذي تعاني منه الولايات المتحدة.

كيف تتخذ قرارات الفائدة؟

تعتمد البنوك المركزية في قراراتها بشأن رفع أو خفض أو تثبيت سعر الفائدة على توقعات التضخم المستقبلية؛ ففي حال وجود ضغوط تضخمية متوقعة، يتم رفع الفائدة أو تثبيتها.

أما إذا أشارت البيانات إلى تراجع التضخم، فتتجه البنوك إلى خفض الفائدة واتباع سياسة نقدية مرنة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"توأم رمضان".. شقيق عمرو عبد الجليل يوضح سر الرقم 1000 بـ ليلة القدر
دراما و تليفزيون

"توأم رمضان".. شقيق عمرو عبد الجليل يوضح سر الرقم 1000 بـ ليلة القدر
"تصفيات النخبة".. قائمة الاغتيالات الإسرائيلية لقادة إيران منذ بدء الحرب
شئون عربية و دولية

"تصفيات النخبة".. قائمة الاغتيالات الإسرائيلية لقادة إيران منذ بدء الحرب
%15 زيادة في الحد الأدنى للأجور.. والحكومة تعلن التفاصيل قريبًا
أخبار مصر

%15 زيادة في الحد الأدنى للأجور.. والحكومة تعلن التفاصيل قريبًا
الإمارات تعلق العمليات في حقل شاه للغاز.. ما السبب؟
اقتصاد

الإمارات تعلق العمليات في حقل شاه للغاز.. ما السبب؟
أسعار الأسماك تقفز بنسبة تصل إلى 20% بالأسواق.. والشعبة توضح الأسباب
اقتصاد

أسعار الأسماك تقفز بنسبة تصل إلى 20% بالأسواق.. والشعبة توضح الأسباب

