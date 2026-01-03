يارا السكري بإطلالة صيفية على البحر.. هذا ما تمنته في بداية العام الجديد

فوجئ العالم اليوم السبت بهجوم الإدارة الأمريكية على فنزويلا واحتجاز الرئيس الفنزويلي وزوجته.

وناقشت السينما الأمريكية عملية اختطاف أو إنقاذ رهائن بأكثر من طريقة وحققت هذه الأعمال جدلا وقت عرضها، كما حققت إيرادات ضخمة ورشحت للعديد من الجوائز العالمية.

ويتضمن هذا التقرير أفلام عن خطف وتحرير الرهائن:

Air Force One

الفيلم إنتاج عام 1997، وتدور الأحداث حول اختطاف طائرة الرئيس الأمريكي من قبل عدد من الإرهابيين في محاولة منهم لتحرير أحد أهم الشخصيات في منظمتهم الإرهابية، وشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم هوليوود هم هاريسون فورد، جاري أولدمان.

حقق الفيلم نجاحا جماهيريا كبيرا بإيردات عالمية بلغت 315 مليون دولار ، كما رشح لجائزتي أوسكار.

Argo

الفيلم إنتاج عام 2012 وتدور الأحداث حول حادثة حقيقية في إيران وهي احتجاز 6 أمريكيين في طهران خلال أزمة الرهائن الأمريكية عام 1979، وتقوم وكالة المخابرات الأمريكية بإرسال أحد عملائها متخفيا كمنتج سينمائي لتحريرهم وهو ما ينجح في فعله.

وشارك ببطولة الفيلم كل من النجم العالمي بين أفليك، توني مينديز، جون جودمان، الان أركين، وحقق الفيلم إيرادات عالمية بلغت 232 مليون دولار ، كما فاز بـ 3 جوائز أوسكار أهمها "أفضل فيلم في العام".

Olympus Has Fallen

الفيلم إنتاج عام 2013، وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة حول عميل الخدمة السرية مايك بانينغ يجد نفسه محاصراً داخل البيت الأبيض في أعقاب هجوم إرهابي، ويعمل مع الأمن القومي لإنقاذ الرئيس من خاطفيه، وشارك ببطولة الفيلم كل من جيرارد باتلر ومورجان فريمان، وحقق الفيلم إيرادات عالمية بلغت 170 مليون دولار.

The Kidnapping of the President

الفيلم إنتاج عام 1980، وهو مأخوذ من رواية لتشارلز تمبلتون، إذ يقود رئيس جهاز الخدمة السرية جيري أوكونور لعبة القط والفأر عندما تختطف عصابة من الإرهابيين اللاتينيين الرئيس الأمريكي آدم سكوت أثناء قيامه برحلة رسمية إلى تورنتو، كندا.

اقرأ أيضا:

بينها "خيانة زوجها والسحر".. أبرز تصريحات فريدة سيف النصر بعد تصدرها التريند

وفاة والد المطرب الشعبي عمرو أبوزيد.. وتشييع جنازته بالسيدة نفيسة (صور)