ضبط أسمدة ومبيدات زراعية منتهية الصلاحية فى الوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

09:55 م 03/01/2026 تعديل في 09:55 م

جانب من المضبوطات

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نفذت مديرية التموين بالوادي الجديد، اليوم السبت، حملة على الأسواق والمخابز وتجار التموين والانشطة التجارية.

قالت الدكتورة سلوى مصطفى مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، إن الحملة في إطار متابعة موقف السلع الاستراتيجية وتشديد الرقابة على تداول السلع التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

أكدت سلوى، أن الحملة أسفرت عن ضبط (214) عبوة مختلفة الأصناف والأوزان من أسمدة ومبيدات زراعية منتهية الصلاحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الكمية المضبوطة والعرض على النيابة.

وأوضحت سلوى، أن هذه الحملات تأتي ضمن الخطط الرقابية المستمرة التي لا تنقطع، بهدف حماية حقوق المستهلك، وتحث المديرية المواطنين على التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات.

