إعلان

القبض على شخص لتصوير ناخبين بالإكراه بالفيوم

كتب : صابر المحلاوي

09:40 م 03/01/2026

القبض على شخص لتصوير ناخبين بالإكراه بالفيوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة سنهور القبلية بمحافظة الفيوم، من ضبط شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء قيامه بتصوير آخر حال توجيهه الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين في محيط إحدى الدوائر الانتخابية.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة كما هو ظاهر في الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مركز شرطة سنهور الفيوم الأجهزة الأمنية النيابة العامة انتخابات مجلس النواب 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة