القبض على شخص لتصوير ناخبين بالإكراه بالفيوم

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة سنهور القبلية بمحافظة الفيوم، من ضبط شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء قيامه بتصوير آخر حال توجيهه الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين في محيط إحدى الدوائر الانتخابية.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة كما هو ظاهر في الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.