بث مباشر.. انطلاق الحلقة الـ16 من برنامج دولة التلاوة

انطلقت منذ قليل فعاليات الحلقة الـ16 من برنامج دولة التلاوة، أحد أبرز البرامج الدينية في مصر، الذي يركز على إحياء مدرسة التلاوة المصرية العريقة من خلال تقديم أصوات قرآنية واعدة تتميز بالإتقان في تجويد وترتيل القرآن الكريم.

ويقدم مصراوي في هذا التقرير خدمة بث مباشر الحلقة الـ16 من برنامج دولة التلاوة، في الآتي:

