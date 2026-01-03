إعلان

بث مباشر.. انطلاق الحلقة الـ16 من برنامج دولة التلاوة

كتب : أحمد العش

09:06 م 03/01/2026

برنامج دولة التلاوة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انطلقت منذ قليل فعاليات الحلقة الـ16 من برنامج دولة التلاوة، أحد أبرز البرامج الدينية في مصر، الذي يركز على إحياء مدرسة التلاوة المصرية العريقة من خلال تقديم أصوات قرآنية واعدة تتميز بالإتقان في تجويد وترتيل القرآن الكريم.

ويقدم مصراوي في هذا التقرير خدمة بث مباشر الحلقة الـ16 من برنامج دولة التلاوة، في الآتي:

بث مباشر الحلقة الـ16 من برنامج دولة التلاوة

يمكنكم متابعة بث مباشر الحلقة الـ16 من برنامج دولة التلاوة، عن طريق الفيديو التالي:

اقرأ أيضًا:

بالتفاصيل.. الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة حتى الخميس المقبل

تحذير رسمي من النقل بشأن إقامة معابر عشوائية على قضبان القطارات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دولة التلاوة مواهب القرآن قراءة القرآن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

مالي

- -
21:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة