حرصت النجمة يسرا على تهنئة الفنانة إلهام شاهين بمناسبة عيد ميلادها الذي يوافق اليوم 3 يناير.

ونشرت يسرا صور جمعتها بها بعدد من المناسبات المختلفة عبر حسابها على فيسبوك وكتبت: "كل سنة وإنت صاحبتي و حبيبتي الجدعة أوي .. كل سنة وإنت ناجحة و فرحانة و سند كل حبايبك .. ربنا يديكي كل الفرح و النجاح يا أحلى إلي في الدنيا .. بحبك من قلبي".

آخر مشاركات إلهام شاهين الفنية

شاركت الفنانة إلهام شاهين مؤخرا بعدد من الأعمال الفنية منها مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، ومسلسل "حسبة عمري" بطولة الفنانة روجينا وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

أعمال تنتظر عرضها يسرا قريبا

تنتظر النجمة يسرا عرض فيلمها "الست لما" ويشاركها البطولة كل من ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، محمدجمعة، تأليف مصطفى بدوي وكيرلس أيمن فوزي، إخراج خالد أبو غريب.

اقرأ أيضا:

بينها "خيانة زوجها والسحر".. أبرز تصريحات فريدة سيف النصر بعد تصدرها التريند

وفاة والد المطرب الشعبي عمرو أبوزيد.. وتشييع جنازته بالسيدة نفيسة (صور)