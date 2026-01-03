علق الفنان خالد سرحان على احتجاز الرئيس الفنزويلي مادورو وزوجته اليوم السبت 3 يناير من قبل القوات الأمريكية.

وتحدث خالد سرحان عن اعتقال الرئيس الفنزويلي ونشر صورة من مشهد من فيلمه "الديكتاتور"، أثناء القبض عليه ضمن أحداث الفيلم، وذلك عبر صفحته على فيسبوك، معلقا: "كنت رايح أجيب المشهد اللي بيدخلوا يقبضوا على حكيم شنن من قصر الرئاسة في فيلم الديكتاتور لقيت إن أنا في الفيلم ده كنت شبه رئيس فنزويلا حرفيا مش هزار".

فيلم "الديكتاتور"

شارك ببطولة الفيلم كل من الراحل حسن حسني، الراحل عزت أبو عوف، مايا نصري، إدوارد، تأليف وإخراج إيهاب لمعي.

مسلسل "المداح: أسطورة النهاية"

يشارك خالد سرحان الفنان حمادة هلال بطولة الجزء السادس من مسلسل "المداح"، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، تأليف أمين جمال، إخراج أحمد سمير فرج.

اقرأ أيضا:

بينها "خيانة زوجها والسحر".. أبرز تصريحات فريدة سيف النصر بعد تصدرها التريند

وفاة والد المطرب الشعبي عمرو أبوزيد.. وتشييع جنازته بالسيدة نفيسة (صور)