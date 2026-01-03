أول جلسة تصوير لـ جومانا مراد في 2026.. والجمهور يغازلها (صور)

يارا السكري بإطلالة صيفية على البحر.. هذا ما تمنته في بداية العام الجديد

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة جومانا مراد، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، وأول جلسة تصوير بعام 2026.

ونشرت جومانا، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان أنيق، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر يا جوجي، أحلى قمر، إيه الحلاوة دي، عسل، كل ما تكبر تحلى، جمال جذاب".

يذكر أن، جومانا مراد تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل"اللون الأزرق" وهو عمل مكون من 15 حلقة ويشارك ببطولته أحمد رزق ونجلاء بدر وأحمد بدير وكمال أبو رية وحنان سليمان وسيناريو مريم نعوم وإخراج سعد هنداوي.