لماذا لم يُخطر الكونجرس بعملية فنزويلا؟.. وزير الخارجية الأمريكي يوضح الأسباب

كتب : محمد جعفر

08:46 م 03/01/2026

ترامب

زعم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن المهمة العسكرية الأمريكية التي شهدت ضربات في فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو "ليست من نوع المهام التي يمكنك إخطار الكونغرس بها".

وأضاف روبيو خلال مؤتمر صحفي بمقر ترامب بولاية فلوريدا: "لقد كانت مهمة تعتمد على شروط محددة، حيث كان يجب استيفاء الشروط ليلة بعد ليلة، لقد راقبنا ورصدنا ذلك لعدة أيام، لذا فهي ببساطة ليست من نوع المهام التي يمكنك الاتصال بالناس والقول: "مرحباً، قد نقوم بهذا في وقت ما خلال الخمسة عشر يوماً القادمة".

وتابع وزير الخارجية في إطار كشفه عن سبب عدم إبلاغ الكونجرس بالعملية أنها "ليست مهمة يمكن إخطارها مسبقاً لأن ذلك يعرضها للخطر"، وأضاف أنها "مهمة إنفاذ قانون في المقام الأول".

أفادت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، نقلاً عن مصادر عديدة، أن الإدارة أبلغت قيادة الكونغرس واللجان الرئيسية بالعملية بعد وقوعها، في حين قال الرئيس دونالد ترامب أن "الكونغرس لديه ميل إلى التسريب".

كانت سوزي وايلز، رئيسة موظفي البيت الأبيض، صرحت لمجلة فانيتي فير في مقابلة سابقة بأن الضربات الأمريكية داخل فنزويلا ستتطلب موافقة الكونغرس.

