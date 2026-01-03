إعلان

المتسابق محمد سامي محفوظ ينسحب من برنامج دولة التلاوة.. ما السبب؟

كتب : أحمد العش

09:54 م 03/01/2026

محمد سامي محفوظ

اضطر المتسابق محمد سامي محفوظ، اليوم السبت، إلى الانسحاب من المنافسة في برنامج دولة التلاوة وعدم استكمال المسابقة لأسباب طارئة.

وأوضح محفوظ، في فيديو مسجل خلال الحلقة الـ16 من البرنامج، أن "إرادة الله شاءت ألا أكمل المسابقة لظروف طارئة"، معبرا عن شكره لوزير الأوقاف على إتاحة الفرصة لجميع المتسابقين، ولجنة التحكيم، وهنأ زملاءه الفائزين في المسابقة، مضيفًا بقوله: "إن شاء الله أكون متواجدًا في برنامج دولة التلاوة في العام القادم بإذن الله".

وشهدت الحلقة أيضا استضافة الدكتور علي جمعة، وكرم البرنامج السيد متولي، فيما وجه الشيخ مهنا ربيع رسالة شكر لكل الداعمين بعد خروجه من البرنامج.

