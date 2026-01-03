المتسابق محمد سامي محفوظ ينسحب من برنامج دولة التلاوة.. ما السبب؟

اضطر المتسابق محمد سامي محفوظ، اليوم السبت، إلى الانسحاب من المنافسة في برنامج دولة التلاوة وعدم استكمال المسابقة لأسباب طارئة.

وأوضح محفوظ، في فيديو مسجل خلال الحلقة الـ16 من البرنامج، أن "إرادة الله شاءت ألا أكمل المسابقة لظروف طارئة"، معبرا عن شكره لوزير الأوقاف على إتاحة الفرصة لجميع المتسابقين، ولجنة التحكيم، وهنأ زملاءه الفائزين في المسابقة، مضيفًا بقوله: "إن شاء الله أكون متواجدًا في برنامج دولة التلاوة في العام القادم بإذن الله".

وشهدت الحلقة أيضا استضافة الدكتور علي جمعة، وكرم البرنامج السيد متولي، فيما وجه الشيخ مهنا ربيع رسالة شكر لكل الداعمين بعد خروجه من البرنامج.

اقرأ أيضًا:

بالتفاصيل.. الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة حتى الخميس المقبل

تحذير رسمي من النقل بشأن إقامة معابر عشوائية على قضبان القطارات