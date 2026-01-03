12 صورة من عزاء والد المطرب الشعبي عمرو أبو زيد

يارا السكري بإطلالة صيفية على البحر.. هذا ما تمنته في بداية العام الجديد

أول جلسة تصوير لـ جومانا مراد في 2026.. والجمهور يغازلها (صور)

تصوير- هاني رجب:

أقيم مساء اليوم السبت عزاء والد المطرب الشعبي عمرو أبو زيد بمسجد الرحمن الرحيم في صلاح سالم.

واستقبل المطرب عمرو أبو زيد العزاء في والده، وظهر متأثرا وسط مواساة الأهل والأصدقاء.

رحيل والد الفنان عمرو أبو زيد

ورحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، والد المطرب الشعبي عمرو أبو زيد، وشيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة، وحرص على حضورها أهالي الراحل وأصدقائه ومحبيه، وسط غياب لنجوم الأغنية الشعبية والفنانين.

وكان الفنان محمود الليثي، أعلن وفاة والد عمرو أبو زيد عبر حسابه على "فيسبوك"، وكتب: "البقاء والدوام لله والد أخويا عمرو أبو زيد وعماد أبو زيد، لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله".

اقرأ أيضا:

هيفاء وهبي تقص فستانها على المسرح أمام جمهور حفلها في بيروت

والدة آسر ياسين تنظم عرضا لفيلمه "إن غاب القط" بحضور صديقاتها (فيديو)