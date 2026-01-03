"موقف بن رمضان وديانج".. تشكيل مباراة تونس ومالي في كأس أمم أفريقيا

"بعد الفوز على السودان".. موعد مباراة السنغال في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

انطلقت منذ قليل مباراة منتخب تونس أمام نظيره منتخب مالي، في اللقاء الذي يجمع بين المنتخبين حاليا، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويلاقي الفائز من مباراة منتخب تونس ومالي، في دور ربع النهائي المنتخب السنغالي، الذي تمكن من التأهل إلى الدور ربع النهائي، بعد الفوز على السودان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في دور ال 16 بالبطولة.

ويدخل منتخب تونس اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أيمن دحمان

خط الدفاع: منتصر الطالبي، ديلان برون، يان فاليري وعلي العابدي

خط الوسط: إلياس السخيري، فرجاني ساسي ومحمد الحاج محمود

خط الهجوم: حنبعل المجبري، إسماعيل الغربي وحازم المستوري

أبرز أحداث مباراة تونس ومالي في كأس أمم أفريقيا:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 9: توقف المباراة لعلاج لاعب منتخب تونس

الدقيقة 12: تسديدة قوية من لاعب منتخب تونس ولكنها تمر بجوار مرمى مالي

الدقيقة 23: تسديدة من لاعب منتخب مالي تصطدم بدفاع منتخب تونس وتخرج إلى ركلة ركنية

الدقيقة 24: عرضية من لاعب منتخب مالي يبعدها دفاع المنتخب التونسي

الدقيقة 26: حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء لكوليبالي لاعب منتخب مالي

الدقيقة 30: عرضية من لاعب منتخب تونس يبعدها دفاع مالي

الدقيقة 34: عرضية من لاعب مالي يتصدى لها حارس مرمى منتخب تونس

الدقيقة 41: توقف المباراة لعلاج حارس مرمى مالي

الدقيقة 44: عرضية من علي العابدي لاعب تونس يمسكها حارس مرمى مالي

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 6+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 59: مطالبات بركلة جزاء من لاعبي منتخب تونس ولكن الحكم يشير باستمرار اللعب

الدقيقة 62: تسديدة قوية من لاعب منتخب مالي يتصدى تخرج أعلى مرمى منتخب تونس

الدقيقة 70: تبديل لتونس بخروج حازم المستوري ودخول فراس شواط، كما خرج إسماعيل غربي ودخل بدلا منه إلياس سعد

الدقيقة 85: بطاقة صفراء لـ فراس شوط

الدقيقة85: دخول محمد علي بن رمضان وخروج حنبعل

الدقيقة 89: أحرز البديل فراس شواط هدف تونس الأول لتصبح النتيجة 1-0

الدقيقة 90+3: الحكم يحتسب ضربة جزاء لصالح مالي بداعي وجود لمسة يد على ياسين مرياح

الدقيقة 90+4: مالي تتعادل من ركلة جزاء سددها لاسين سينايكو

انتهاء الشوط الثاني واللجوء إلى الأوقات الإضافية