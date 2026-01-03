إمام عاشور يتحدث عن مباراة منتخب مصر أمام بنين في أمم أفريقيا

سجل لاعب منتخب السنغال إبراهيم مباي، رقما تاريخيا بعدما سجل هدفا في فوز منتخب بلاده اليوم، على حساب السنغال، في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وحقق منتخب السنغال اليوم السبت 3 يناير الجاري، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين اليوم، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025.

وسجل إبراهيم مباي الهدف الثالث لمنتخب السنغال في مرمى السودان، في الدقيقة 77 من عمر المباراة، بعد دخوله كبديل في الشوط الثاني.

وبات مباي أصغر لاعب في تاريخ السنغال يسجل هدفا في كأس أمم أفريقيا 2025، بعمر 17 عاما و11 شهرا، لكونه من مواليد 24 يناير 2008.

وبهذا الهدف تخطى مباي اللاعب مامادو ديالو، الذي كان يعد اللاعب الأصغر في تاريخ السنغال تسجيلا للأهداف في بطولة أمم أفريقيا، بعدما سجل هدف في نسخة عام 1990.

وفي سياق متصل، ضمن منتخب السنغال التأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، لينتظر الفائز من مباراة منتخب تونس أمام نظيره المالي.

