نجدة الطفل: تلقينا 27.7 ألف بلاغ في 2025.. 26% عنف بدني

أكد الدكتور صبري عثمان، مدير عام نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بحماية الأطفال من خلال خط نجدة الطفل الذي يعمل على مدار 24 ساعة منذ إنشائه عام 2005 لتلقي البلاغات والتدخل الفوري في حالات الخطر.

وقال عثمان في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، إن الخط تلقى خلال عام 2025 نحو 27 ألفًا و700 بلاغ بزيادة 29.3% عن العام السابق.

وأضاف أن هذه الزيادة مؤشر إيجابي على نمو وعي المواطنين والأسر بحقوق الطفل وضرورة الإبلاغ عن أي تعرض للخطر.

تابع مدير عام نجدة الطفل أن العنف البدني يحتل النسبة الأعلى بنحو 26% من البلاغات، مشيراً إلى أنه يشمل الضرب والعنف والتعذيب والإصابات الخطأ وتشويه الأعضاء التناسلية "الختان" والشروع في القتل، لافتاً إلى تنوع الاعتداءات البدنية والجنسية بين المنزل والمدرسة والشارع.

وأكد عثمان أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية والشرقية تتصدر قائمة البلاغات، مشددًا على دور الإعلام في نشر الوعي بخدمات الخط "16000" الذي يحظى بإشادة واسعة كآلية وطنية فعالة لحماية الأطفال.

أشار عثمان إلى أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون طلب بيانات شخصية من المبلغ، موضحاً أن الهدف الوحيد هو تحديد حالة الطفل المعرض للخطر.