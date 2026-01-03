مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

3 1
18:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
21:00

تونس

الدوري الإنجليزي

بورنموث

1 2
19:30

أرسنال

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

"موقف بن رمضان وديانج".. تشكيل مباراة تونس ومالي في كأس أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

08:46 م 03/01/2026
    منتخب تونس (4)
    منتخب تونس (3)
    منتخب تونس (2)
    منتخب تونس (3)
    منتخب تونس (2)
    أليو ديانج لاعب منتخب مالي

يلاقي منتخب تونس نظيره المنتخب المالي، اليوم السبت الموافق 3 يناير الجاري، في إطار منافسات كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا بالمغرب.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2026.

ويلاقي الفائز من مباراة تونس ومالي، في دور ربع النهائي بكأس أمم أفريقيا المنتخب السنغالي، الذي تمكن من تحقيق الفوز اليوم على حساب نظيره السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويتواجد نجم وسط النادي الأهلي أليو ديانج، في التشكيل الأساسي لمنتخب مالي، فيما يجلس زميله بالقلعة الحمراء محمد علي بن رمضان على مقاعد بدلاء منتخب تونس.

ويدخل منتخب تونس اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أيمن دحمان

خط الدفاع: منتصر الطالبي، ديلان برون، يان فاليري وعلي العابدي

خط الوسط: إلياس السخيري، فرجاني ساسي ومحمد الحاج محمود

خط الهجوم: حنبعل المجبري، إسماعيل الغربي وحازم المستوري

وفي المقابل يدخل منتخب مالي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دجيجي ديارا

خط الدفاع: كوليبالي، عثمان كامارا، عبد الله ديابي وأمادو دانتي

خط الوسط: لاسانا كوليبالي، أليو ديانج، بيسوما ومامادو دومبيا

خط الهجوم: لاسين سينايوكو ومامادو سنجاري

