كشفت الفنانة إنجي المقدم عن استمتاعها بوقتها في عرض البحر على متن أحد اليخوت، ونشرت صور من كواليس الرحلة عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت إنجي المقدم في صورة رفقة عدد من عائلتها والأصدقاء وهم يستمتعون بوقتهم وكتبت: "روح البحر".

آخر مشاركات إنجي المقدم الفنية

كانت آخر مشاركات إنجي المقدم بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

أعمال تنتظر عرضها إنجي المقدم قريبا

تشارك إنجي المقدم بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "الست موناليزا" بطولة الفنانة مي عمر والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

