"في عز البرد".. إنجي المقدم على متن يخت وسط البحر

كتب : مروان الطيب

09:51 م 03/01/2026
    الفنانة إنجي المقدم
    إنجي المقدم تستمتع بوقتها مع عائلتها
    إنجي المقدم تستمتع بوقتها من أحدث ظهور
    إنجي المقدم تستمتع برحلتها مع العائلة والأصدقاء
    إنجي المقدم تستمتع بوقتها
    إنجي المقدم على متن أحد اليخوت
    إنجي المقدم مع عائلتها بإحدى الرحلات_
    إنجي المقدم تتألق من أحدث ظهور
    إنجي المقدم من أحدث ظهور على السوشيال ميديا
    إنجي المقدم على انستجرام
    إنجي المقدم

كشفت الفنانة إنجي المقدم عن استمتاعها بوقتها في عرض البحر على متن أحد اليخوت، ونشرت صور من كواليس الرحلة عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت إنجي المقدم في صورة رفقة عدد من عائلتها والأصدقاء وهم يستمتعون بوقتهم وكتبت: "روح البحر".

آخر مشاركات إنجي المقدم الفنية

كانت آخر مشاركات إنجي المقدم بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

أعمال تنتظر عرضها إنجي المقدم قريبا

تشارك إنجي المقدم بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "الست موناليزا" بطولة الفنانة مي عمر والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

إنجي المقدم نجوم الفن

