دعمت ريتاج ابنة الفنانة إيمان العاصي، والدتها قبل عرض أولى حلقات مسلسلها الجديد "قسمة العدل" على قناة "on" يوم 18 يناير الجاري.

نشرت ريتاج مقطع فيديو عبر خاصية الاستوري على انستجرام، أظهرت خلاله بانر ضخم للمسلسل على أحد المحاور وكتبت: "أكتر ابنة فخورة بوالدتها، مش قادرة استنى".

كواليس مسلسل "قسمة العدل"

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي، حول صراع ثلاثة أشقاء على أملاك وثروة والدهم الحي، بينما تقف أختهم الوحيدة بين أطماعهم المتصاعدة، لتظل النهاية معلقة بسؤال: من ينتصر في هذا الصراع العائلي؟

ويشارك ببطولة المسلسل كل من إيمان العاصي، محمد جمعة، رشدي الشامي، خالد كمال، تأليف أمين جمال وشادي أسعد، إخراج أحمد خالد.

اخر مشاركات إيمان العاصي في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات إيمان العاصي بمسلسل "برغم القانون" عام 2024.

تدور أحداث المسلسل حول ليلى التي بالمحاماة وتعيش في مدينة بورسعيد. تستيقظ في أحد الأيام لتجد أن زوجها قد اختفى، وبعد رحلة بحث، تكتشف هروبه تاركًا طفلين وهما ليلى وهاشم بعد زواج عشر سنوات، وتحاول الوصول لسر هروبه رغم قصة الحب الكبيرة بينهما.

