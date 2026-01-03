أرقام مذهلة.. كم يجني صناع المحتوى من أرباح عبر السوشيال ميديا؟

مع انتشار منصات التواصل الاجتماعي، أصبح صانعو المحتوى يحققون أحيانا أرباحا كبيرة جدا، لكنها تختلف حسب المنصة ونوع المحتوى ودرجة الشهرة.

فيما يلي، أبرز صناع المحتوى وأحدث أرباحهم، وفقا لموقع "eonline".

جيمي دونالدسون "مستر بيست"

كشف اليوتيوبر الشهير، الذي يمتلك أكثر من 430 مليون مشترك، أنه أصبح مليارديرا في فبراير 2025، لكنه أوضح أنه لا يحتفظ بهذا المال بالكامل، قائلا: "في حسابي المصرفي الفعلي، لدي أقل من مليون دولار، أحب إعادة استثمارها كلها"، خلال ظهوره في بودكاست "يوميات الرئيس التنفيذي".

أريانا بيرمان

أريانا بيرمان، مؤثرة الموضة الأمريكية، تكسب حوالي 1000 دولار عن كل منشور دعائي على صفحتها بمنصة "تيك توك".

وتوضح أن العيش في نيويورك يحتاج جهدا أكبر لكسب المال مقارنة بفترة إقامتها في أتلانتا.

بدأت أريانا أول صفقة تجارية لها عندما كانت في سن الرابعة عشرة، مشيرة إلى أن صناع المحتوى يمكن أن يحققوا مبالغ كبيرة مقابل الترويج للعلامات التجارية.

ميريام إيزاجي

كشفت التيك توكر الأمريكية ميريام إيزاجي في يونيو 2025 أن إحدى شركات الألعاب الجنسية عرضت عليها 100 ألف دولار للترويج لمنتجاتها على عدة منصات، لكنها قررت رفض العرض، مؤكدة أنها تختار صفقاتها بعناية.

جوجو سيوا

قالت اليوتيوبر الأمريكية جوجو سيوا إنها كانت تحقق مئات الآلاف من الدولارات شهريا من يوتيوب عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها، وما زالت تنشر مئات الفيديوهات يوميا على سناب شات ضمن مسيرتها كمؤثرة.

جيفري ستار

أصبح خبير التجميل الأمريكي جيفري ستار من أغنى صناع المحتوى على يوتيوب، حيث يقدم محتوي لمستحضرات التجميل.

وكشف أنه يحقق 50 ألف دولار في كل بث مباشر على تيك توك، أربع أو خمس مرات أسبوعيا، من خلال بيع مستحضرات التجميل وتلقي الهدايا من المعجبين.

وأضاف أن علامته التجارية تعد من أكبر المتاجر في مجال التجميل.

ماركيل واشنطن

أشار التيك توكر الأمريكي ماركيل واشنطن، المعروف بفيديوهاته الراقصة، إلى أنه يحقق بين 500,000 و700,000 دولار سنويا، معظمها من صفقات مع العلامات التجارية ومقاطع على سناب شات.