قبل خالد الصاوي.. نجوم صدموا الجمهور بفقدان وزنهم

فوجئ جمهور ومحبو الفنان خالد الصاوي بفقدان الكثير من وزنه في ظهوره الأخير بمعرض القاهرة الدولي للكتاب للترويج لعدد من إصداراته الأدبية.

ظهر الصاوي فاقدًا الكثير من وزنه وسط دهشة وحيرة جمهوره ومتابعيه بانقاص الوزن بهذه الصورة في وقت قياسي.

ونقدم لكم في هذا التقرير نجوم صدموا الجمهور بفقدان وزنهم:

خالد الصاوي

فاجئ الفنان خالد الصاوي الجميع عندما ظهر فاقدا الكثير من وزنه وسط حيرة وتساؤلات جمهوره عن كيفية إنقاص وزنه بهذه السرعة في وقت قياسي.

وعانى الفنان خالد الصاوي خلال الفترة الماضية من زيادة كبيرة في الوزن مما أثر على حالته الصحية، إلا أن خالد الصاوي فقد الكثير من وزنه خلال ظهوره الأخير بمعرض الكتاب وسط تهنئة جمهوره ومتابعيه بنجاحه في إنقاص الوزن وظهوره بشكل صحي.

شيماء سيف

فاجأت الفنانة شيماء سيف الجمهور والمتابعين بنشر صور لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، ظهرت خلالها بعدما فقدت الكثير من الوزن، وسط حيرة وتساؤلات البعض حول حقيقة هذه الصور.

تحدث رواد مواقع التواصل حول قيام شيماء بتعديل هذه الصور باستخدام برامج التصميم، لتخرج بعدها في العديد من البرامج التلفزيونية وتؤكد خضوعها لعملية تكميم ناجحة كانت السبب في ظهورها نحيفة ورشيقة.

مي كساب

فاجأت الفنانة مي كساب الجمهوروالمتابعين، بصور بعدما فقدت الكثير من الوزن، وكشفت عن تفاصيل خضوعها لعملية تكميم المعدة خلال وجودها ضيفة على برنامج "مع ضيفي" تقديم الإعلامي معتز الدمرداش.

وقالت، مي: "في ناس بتضغط على نفسها وتبوظ العملية ، ودخلت أوضة عمليات وأخدت بنج وشيلت حته من جسمي اللي هي تكميم المعدة، وكان لازم يبقى عندي إحساس بالمسؤولية للخطوة اللي عملتها، وفضلت فترة بعمل دايت أخس واتخن اللي بخسه وكنت باخد أدوية اللي بتسد النفس لحد مجالي حصوات في المرارة وشيلت المرارة وأنا منصحش أي حد بيها، وأنا بشيل المرارة قولت للدكتور إيه رأيك نعمل عملية تكميم قالى مقدرش دلوقتي وخدي القرار وإنتي مقتنعة، لحد ما قررت أعملها".

هنادي مهنا

فاجأت الفنانة هنادي مهنا جمهورها بعد إنقاص وزنها بشكل ملحوظ، وسط تساؤلات حول خضوعها لعملية تكميم المعدة.

ونفي والدها الموسيقار هاني مهنا خضوعها لعملية تكميم المعدة، لأنها اتبعت حمية غذائية قاسية وقامت بتغيير كبير في نمط حياتها، إلى أن نشر طبيبها صورها قبل وبعد العملية وكشف عن خضوعها لعملية التكميم.

ويزو

أثارت الفنانة ويزو جدلا بعدما نشرت صورة لها خلال الفترة الماضية وقد خسرت الكثير من وزنها، وسط تساؤلات عديدة بين جمهورها بين ما إذا كانت أجرت عملية تكميم معدة، أم نظام تخسيس معين.

وتفاعل جمهورها بشكل كبير مع الصورة التي ظهرت فيها بعد فقدان وزنها بشكل ملحوظ، وتساءل الجميع عن السبب وراء خسارتها هذا الكم من الوزن في وقت قياسي.

اقرأ أيضا:

"الجلطة ذابت" المهن التمثيلية توضح تفاصيل حالة سامح الصريطي





بعد إثارتها الجدل.. معلومات عن صاحبة فيديو ثلاجة الموتى



