شهد نفق البساتين بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية عطلًا فنيًا بمحطة رفع مياه الصرف الصحي رقم 9، ما تسبب في انسداد خط الصرف الرئيسي بطريق الماي القديم وشارع إسكاروس.

وأدى العطل إلى تراكم كميات من مياه الصرف أسفل النفق، ما تسبب في تعطيل حركة سير السيارات والمواطنين بشكل مؤقت.

تدخل فوري لإصلاح العطل

بتوجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، تابع سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم، يرافقه ياسر عبد الحميد نائب رئيس الحي، أعمال التعامل الفوري مع العطل ميدانيًا.

وانتقلت فرق العمل إلى موقع البلاغ وبدأت أعمال الإصلاح داخل محطة الرفع، مع الدفع بسيارات لشفط مياه الصرف المتراكمة داخل النفق.

عودة الحركة لطبيعتها

وأسفرت الجهود عن إصلاح العطل وشفط المياه بالكامل، ما ساهم في عودة الحركة المرورية والمشاة إلى طبيعتها داخل النفق.

متابعة مستمرة للطوارئ

وأكد رئيس الحي استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي أعطال أو شكاوى، في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة وضمان سلامة المواطنين.