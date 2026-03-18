تسبب في تكدس مروري.. إصلاح عطل الصرف بنفق البساتين بشبين الكوم

كتب : أحمد الباهي

02:18 م 18/03/2026
    المياه تغمر نفق البساتين بشبين الكوم_1
    عقب إصلاح العطل وعودة حركة السير لطبيعتها_3
    مياه الشرب تنتشل المياه المتراكمة بنفق البساتين_4

شهد نفق البساتين بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية عطلًا فنيًا بمحطة رفع مياه الصرف الصحي رقم 9، ما تسبب في انسداد خط الصرف الرئيسي بطريق الماي القديم وشارع إسكاروس.

وأدى العطل إلى تراكم كميات من مياه الصرف أسفل النفق، ما تسبب في تعطيل حركة سير السيارات والمواطنين بشكل مؤقت.

تدخل فوري لإصلاح العطل

بتوجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، تابع سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم، يرافقه ياسر عبد الحميد نائب رئيس الحي، أعمال التعامل الفوري مع العطل ميدانيًا.

وانتقلت فرق العمل إلى موقع البلاغ وبدأت أعمال الإصلاح داخل محطة الرفع، مع الدفع بسيارات لشفط مياه الصرف المتراكمة داخل النفق.

عودة الحركة لطبيعتها

وأسفرت الجهود عن إصلاح العطل وشفط المياه بالكامل، ما ساهم في عودة الحركة المرورية والمشاة إلى طبيعتها داخل النفق.

متابعة مستمرة للطوارئ

وأكد رئيس الحي استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي أعطال أو شكاوى، في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة وضمان سلامة المواطنين.

شبين الكوم نفق البساتين المنوفية الصرف الصحي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فقرة الأسئلة الصعبة.. د. مصطفى الفقي يختار عمر سليمان ولا صفوت الشريف؟
مصراوى TV

فقرة الأسئلة الصعبة.. د. مصطفى الفقي يختار عمر سليمان ولا صفوت الشريف؟
من الإسكندرية لأسوان.. تعرف على أفضل أماكن "خروجات العيد" بالمحافظات (صور)
أخبار المحافظات

من الإسكندرية لأسوان.. تعرف على أفضل أماكن "خروجات العيد" بالمحافظات (صور)
بحضور رانيا يوسف وفرح الزاهد.. غادة طلعت تنشر صورًا من حفل سحور داليا مصطفى
دراما و تليفزيون

بحضور رانيا يوسف وفرح الزاهد.. غادة طلعت تنشر صورًا من حفل سحور داليا مصطفى
سامسونج توقف مبيعات هاتفها ثلاثي الطي بعد أشهر من إطلاقه.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

سامسونج توقف مبيعات هاتفها ثلاثي الطي بعد أشهر من إطلاقه.. ما القصة؟
المنوفية تعلن تجهيز 511 ساحة لصلاة عيد الفطر
أخبار المحافظات

المنوفية تعلن تجهيز 511 ساحة لصلاة عيد الفطر

ساحات صلاة عيد الفطر المبارك بالمحافظات
مواعيد تشغيل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف خلال عيد الفطر
من الإسكندرية لأسوان.. تعرف على أفضل أماكن "الفسحة" في العيد بالمحافظات- صور
إسرائيل تعلن اغتيال وزير المخابرات الإيراني إسماعيل الخطيب
الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول تضرب عدة مناطق
موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال