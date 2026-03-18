رد السيناريست محمد صلاح عزب، مؤلف فيلم "سفاح التجمع" المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال موسم عيد الفطر المبارك، على حالة الجدل التي أُثيرت مؤخرًا حول فكرة العمل.

وكتب المؤلف عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "مع كامل الاحترام لكل الآراء، لكن الناس اللي معترضة على وجود عمل فني بعنوان سفاح التجمع، وبتسأل هو ليه وإزاي وإيه الفايدة من تقديم شخصية سفاح، هل ده أول عمل في التاريخ يتناول شخصية إجرامية، عمركم ما سمعتوا عن آلاف الأفلام والمسلسلات في تاريخ السينما والمسرح والتلفزيون والمنصات عن مجرمين؟! ولا كل مرة هتستغربوا وتندهشوا نفس الاندهاش؟!

وتابع: "والكلام بتاع ما تعملوا عن شخصيات تاريخية أو علماء أو شخصيات مفيدة، طب ما هو برضه ده بيتعمل بشكل دوري، وغالبًا ما بيلاقيش نجاح ولا رواج جماهيري، بما يعني إنكم مبتتفرجوش على الأعمال دي أصلًا".

وأضاف: "وفكرة إن لما المشاهدين يشوفوا السفاح في فيلم، الناس كلها هتتحول لسفاحين عشان يقلدوه، ده برضه منطق غريب؛ ما طول الوقت الأعمال الفنية بتعرض مجرمين وقتلة وسفاحين، ودكاترة وضباط ومحامين وسواقين أوبر، وعادي جدًا، والمشاهد مش بالسذاجة إنه كل ما يشوف شخصية يقلدها".

واختتم: "المفاجأة إن الفن بينقل من الواقع مش بيسبقه، وفي المجمل إحنا بناخد نماذج حقيقية، وإحنا اللي بنقلدها مش هم اللي بيقلدونا. قليل من المنطق، حياكم الله. وإن شاء الله المشروع القادم هعمل فيلم عن الدكتور مجدي يعقوب، أطال الله في عمره".

تفاصيل وأحداث فيلم "سفاح التجمع"

يشارك في بطولة الفيلم عدد من الفنانين، بينهم أحمد الفيشاوي، انتصار، جيسيكا حسام الدين، مريم الجندي، سينتيا خليفة، وصابرين، إلى جانب ظهور الفنان نور محمود كضيف شرف خلال أحد المشاهد داخل النيابة.

وتدور بعض أحداث العمل حول شخصية السفاح، حيث تجسد الفنانة انتصار دور سيدة تساعده في استدراج ضحاياه.

الفيلم من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وإنتاج أحمد السبكي، ومن المقرر طرحه ضمن أفلام موسم عيد الفطر المبارك.

