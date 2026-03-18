أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني أمير أكرمينيا، الأربعاء، أن طهران تعتمد على أسلحة إيرانية جديدة في حربها الحالية مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

تداعيات استخدام أسلحة إيرانية جديدة

وقال أكرمينيا في مقابلة على التلفزيون الإيراني: "لقد استخدمنا في هذه الحرب أسلحة لم نستخدمها من قبل، وسنستخدم المزيد منها في الأيام المقبلة، وأنتم تشاهدون الأخبار المتعلقة بتأثيرها".

ووفقا لشبكة "سي إن إن"، أفاد سكان الإمارات وإسرائيل، بسماع دوي انفجارات أعلى من عمليات الاعتراض المعتادة في الآونة الأخيرة.

وكثفت إيران استخدامها للرؤوس الحربية العنقودية المثبتة على صواريخها الباليستية. ورغم أن إيران نشرت هذه الرؤوس خلال حرب الأيام الاثني عشر في يونيو، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد أنها تستخدم الآن بوتيرة أعلى بكثير، بالتزامن مع إدخال أسلحة إيرانية جديدة إلى ساحة المعركة.

إيران تكشف أسباب استهداف دول عربية

وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن الهجمات الإيرانية على المناطق الحضرية في الدول المجاورة ليست خطأ طهران، مبررا ذلك بأن الولايات المتحدة سحبت قواتها من القواعد العسكرية إلى الفنادق في تلك المدن.

وقال عراقجي في تصريحات لقناة "الجزيرة" "لم نقتصر على القواعد الرسمية للأعداء. أينما تجمعت القوات الأمريكية، وأينما كانت منشآتهم، فقد تم استهدافهم".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "قد تكون بعض هذه الأماكن قريبة من المناطق الحضرية، وهذا ليس خطأنا، بل خطأ أمريكا. لقد نقلوا قواتهم من القواعد العسكرية إلى فنادق في المدن؛ وبشكل عام، فإن سلوك الولايات المتحدة هو الذي أوصل المنطقة إلى هذا الوضع".

إيران: نهدف لإنهاء الحرب وليس لوقف النار

وأوضح عراقجي أن إيران لا تسعى إلى وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بل تهدف إلى إنهاء الحرب بالكامل وعلى جميع الجبهات.

وكان سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف علي بحريني، صرح سابقا بأن إيران تستهدف حصريا القواعد العسكرية وليس المواقع المدنية في دول الخليج العربي، وهو ما يتقاطع مع النقاشات الحالية حول المواقع التي تطالها أي أسلحة إيرانية جديدة.